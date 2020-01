«SPECTRE»: Auch als Wiederholung ein großer Erfolg

Quotennews

Der vierte Bond-Einsatz mit Daniel Craig in der Hauptrolle ergatterte sogar den Tagessieg beim Gesamtpublikum.

Die erfolgreichsten Bond-Filme in Deutschland «Feuerball», 1965: 12 Mio. Besucher «Goldfinger», 1964 : 11 Mio. Besucher «Man lebt nur zweimal», 1967: 9 Mio. Besucher «James Bond 007 jagt Dr. No» und «Liebesgrüße aus Moskau», 1963 und 1964: jeweils 8 Mio. Besucher «Skyfall», 2012: 7,78 Mio. Besucher

Daniel Craigs vierter und vorletzter Einsatz als James Bond fiel 2015 bei der Kritik weitestgehend durch ( auch wir waren nicht gerade gnädig ). Dennoch warein globaler Kassenschlager und lockte allein in Deutschland 7,09 Millionen Menschen in die Lichtspielhäuser. Und mit Craigs fünfter 007-Mission in Sicht, kam «SPECTRE» am Dienstagabend zudem bei einer erneuten Fernsehausstrahlung auf beachtliche Zahlen.Das ZDF setzte ab 20.15 Uhr auf das visuell beeindruckende Agentenabenteuer, in dem Christoph Waltz den Schurken mimt. 5,54 Millionen Filmfans schalteten ein, somit kam «SPECTRE» auf tolle 18,5 Prozent Marktanteil insgesamt. Beim Gesamtpublikum wartete der Tagessieg. 1,30 Millionen 14- bis 49-Jährige waren mit von der Partie, das entsprach äußerst starken 15,6 Prozent Marktanteil.Zum Vergleich: Die Free-TV-Premiere von «SPECTRE» generierte am 17. Januar 2018 im ZDF übrigens 6,69 Millionen Bond-Fans, darunter befanden sich 2,08 Millionen Jüngere. Der Mainzer Sender brachte es somit auf großartige 21,7 Prozent Marktanteil bei allen und umwerfende 20,9 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum.