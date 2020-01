Aus einer Parodie entstanden: «The Masked Dancer»

US-Fernsehen

Nach rund einem Jahr Entwicklungszeit startet das Network FOX bald einen «The Masked Singer»-Spin-Off.

Im vergangenen Jahr parodierte Ellen DeGeneres in ihrer gleichnamigen Unterhaltungsshow «The Masked Singer» indem sie maskierte Prominente tanzen ließ. Nur wenige Stunden später telefonierten die Verantwortlichen von FOX mit der «The Masked Singer»-Produktionsfirma, um ein Konzept zu «The Masked Dancer» zu kreieren. Inzwischen kündigte der Sender die Produktion an, obwohl das Format noch nicht vollständig ausgearbeitet ist.„Der Unterschied im Format liegt offensichtlich darin, dass man die Stimmen von jemanden nicht hört, aber man muss trotzdem raten, also müssen wir Wege finden, wie wir dem Zuschauer helfen können, Menschen auf eine etwas andere Art und Weise zu erraten“, sagte FOX‘ Unterhaltungschef für Alternatives, Rob Wade. „Es muss kein Solotanz sein. Es könnte ein Gruppentanz sein oder ein Tanz mit einer anderen Person, die keine Maske trägt, sodass man auch Partner haben kann, was einem die Möglichkeit gibt, eine Vielzahl von verschiedener Tänze zu haben. Ich denke, es ist eine Frage, wie man die Hinweise herausbekommt. Gleichzeitig fügte Wade an, dass man ein Stimmelement in der Show haben müsste.FOX hat mit dem Casting der neuen Show begonnen, die von Ellen DeGeneres und Warner Bros. Unscripted & Alternative Television produziert wird. Los geht’s wohl im März oder April, das Format wird in Los Angeles gedreht. Wade äußerte sich auch zu «The Masked Singer»: Die dritte Staffel wird 18 Prominente enthalten, die in drei Gruppen aufgeteilt werden. Die ersten drei pro Gruppe treten dann im traditionellen Format gegeneinander an.