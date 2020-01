Überzeugt ein Kitsch-Survivaldrama die Zuschauer?

Film-Check

Sat.1 zeigt am Sonntagabend die Free-TV-Premiere von «Zwischen zwei Leben». RTLZWEI und sixx halten mit dem «Kaufhaus Cop» und «Spieglein, Spieglein» dagegen. Wer setzt sich durch?

«Zwischen zwei Leben - The Mountain Between Us», Sat.1, 20.15 Uhr

«Der Kaufhaus Cop», RTLZWEI, 20.15 Uhr

«Spieglein, spieglein - Die wirklich wahre Geschichte von Schneewitchen», sixx, 20.15 Uhr

Nach einem dramatischen Flugzeugabsturz stehen die zwei Fremden Alex Martin und Ben Bass vor ihrer größten Herausforderung: Mitten in einem völlig zugeschneiten Gebirge kämpfen sie ums schiere Überleben und versuchen, sich im Wrack notdürftig vor Kälte und Wildtieren zu schützen. Als die Hoffnung auf Rettung jedoch schwindet, treffen sie eine folgenschwere Entscheidung: Sie müssen sich trotz ihrer Verletzungen zu Fuß einen Weg ins Tal bahnen ... Den ausführlichen Artikel zum Film finden Sie hier! Im 28. Jahrhundert leben in der Supermetropole Alpha zahlreiche Bewohner, welche aus der gesamten Galaxis stammen. Das friedliche Stadtleben wird empfindlich gestört, als verdeckte Drahtzieher Angst und Hass schüren. Dabei wird vermutet, dass zuerst Alpha ins Chaos gestürzt werden soll und danach das gesamte Universum anvisiert wird. Die Spezialagenten Valerian und Laureline werden darauf angesetzt, die dunklen Mächte ausfindig zu machen und sie auszuschalten. Zu dieser Kevin-James-Komödie haben wir leider noch keine ausführliche Kritik geschrieben.Wer ist die Böseste im ganzen Land? - Oscargewinnerin Julia Roberts als Königin Clementianna: Deren magischer Spiegel prophezeit ihr, dass sie nicht mehr die Schönste ihres Königreichs ist. Ausgerechnet ihre Stieftochter Schneewittchen läuft ihr langsam aber sicher den Rang ab. Clementianna verbannt die junge Frau kurzerhand in den finsteren Wald. Dort trifft Schneewittchen auf sieben Zwerge und schmiedet gemeinsam mit ihnen einen Plan, die Königin vom Thron zu stoßen. Den ausführlichen Artikel zum Film finden Sie hier! Punktetechnisch ist an diesem Abend nicht sehr viel los. Bei Kritikern, Zuschauern und Quotenmeter-Lesern wusste keiner der Spielfilme wirklich zu brillieren. Am Ende muss es aber einen Gewinner geben und so setzt sich die Free-TV-Premiere von «Zwischen Zwei Leben» in Sat.1 durch. Das authentische Survivaldrama entwickelt sich vor atemberaubender Kulisse von einem dramatischen Überlebenskampf hin zum sentimentalen Kitschfilm, urteilt unsere Kritikerin Antje Wessels und betont das hier mit gutem Cast einiges an Potenzial verschenkt wurde.