«Terminator 2» wird bei Kabel Eins zum Hit

Sowohl Kabel Eins als auch Sat.1 feierten mit Spielfilmen am Montagabend Erfolge.



gilt als der wahrscheinlich beliebteste Teil der Kultactionreihe mit Arnold Schwarzenegger, die in den letzten Jahren etwas auf die schiefe Bahn geriet. Der Klassiker aus den 80ern bleibt bei den TV-Zuschauern auch 2020 noch wahnsinnig erfolgreich. So durfte sich Kabel Eins in der Primetime über glänzende 8,4 Prozent Zielgruppen-Marktanteil freuen. AB 20.15 Uhr schalteten 0,66 Millionen klassisch Umworbene für den Actionhit ein. Insgesamt interessierten sich 1,35 Millionen Zuseher für den Hollywoodstreifen, so dass der Film auch beim Gesamtpublikum mit 4,8 Prozent ein großer Erfolg war.Nach dem großen Erfolg zu Beginn der Primetime erhielten die bärenstarken Quoten keinen Abriss, im Gegenteil es wurde noch besser.generierte zu später Stunde ausgezeichnete 9,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Noch immer blieben 0,83 Millionen Zuschauer dran, wovon 0,31 Millionen aus dem jungen Publikum stammten. Die Gesamtreichweite steigerte sich auf eindrucksvolle 7,6 Prozent. Eins erh erfolgreicher Abend für Kabel Eins.Auch Sat.1 war mit einem Spielfilm am Montagabend gut unterwegs. «I Feel Pretty» ► überzeugte zur besten Sendezeit 0,82 Millionen klassisch Umworbene zum Einschalten. Damit bescherte die Komödie dem Sender sehr gute 9,5 Prozent Marktanteil. Beim Gesamtpublikum hinkte man mit mauen 4,3 Prozent dagegen etwas hinterher.