Günther Jauch startet mit «WWM?» erfolgreich ins neue Jahr

Quotennews

Im Vergleich zu den vergangenen Dezember-Ausgaben ging es deutlich nach oben. Keine Sendung war bei den 14- bis 49-Jährigen am Abend erfolgreicher.



Währendmit einigen Special-Folgen zwischen den Jahren etwas weniger erfolgreich als gewohnt war, sicherte sich die erste reguläre Ausgabe des neuen Jahres wieder sehr gute Einschaltquoten bei Jung und Alt. Zusammen mit seinen Kandidaten begeisterte Günther Jauch 4,45 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Damit musste sich die Sendung in Sachen Reichweite nur hinter dem Krimiim ZDF anstellen. Bei den 14- bis 49-Jährigen landete die Quizshow dagegen mit 1,36 Millionen Zusehern auf Platz eins und meldete sich vor allem hier nach einigen schwächeren Ausgaben eindrucksvoll zurück. Im Vergleich zum vorherigen Special ging es auf dem gewohnten Platz um satte 5,7 Prozentpunkte auf 15,1 Prozent nach oben. Beim Gesamtpublikum erfreute sich die Show an sehr guten 14,0 Prozent.Im Anschluss ,achteerfolgreich weiter. Ab 22.15 Uhr blieben immerhin 2,22 Millionen Zuschauer ab drei Jahren dran, die für ordentliche 10,2 Prozent Marktanteil sorgten. In der klassischen Zielgruppe wusste die Sendung mit 1,29 Prozent zu überzeugen. Ersttat sich etwas schwerer. Die Sendung rutschte beim werberelevanten Publikum auf 10,3 Prozent ab, blieb bei den Gesamtzuschauern mit 9,0 Prozent aber über dem Strich.Schwestersender RTLZWEI hatte dagegen am späten Abend mitzu kämpfen. Die Hitliste brachte es ab 22.15 nur auf magere 3,4 Prozent Zielgruppen-Marktanteil. Zuvor holtenimmerhin solide 4,9 Prozent. Die Reichweiten betrugen überschaubare 0,44 und 0,17 Millionen Zuseher beim jungen Publikum.