Fast 20 Prozent Marktanteil für ZDF-Krimi

Quotennews

«Das Mädchen am Strand» dominierte am Montag mit beachtlicher Reichweite klar den Abend. «Das Boot» verabschiedete sich mit Bestwert beim Gesamtpublikum.

Der neue ZDF-Krimibegeisterte an diesem Abend die Massen. Ab 20.15 Uhr schalteten 6,27 Millionen Zuschauer für den 90-Minüter ein. So durfte sich das Zweite über sehr starke 19,2 Prozent Sehbeteiligung freuen. Der Kriminalfall hatte damit über fünf Prozentpunkte Vorsprung vor den engsten Verfolgern der ARD und RTL . Auch bei den 14- bis 49-Jährigen war der spannende Streifen gefragt. So überzeugte «Das Mädchen am Strand» 0,81 Millionen junge Krimifans zum Einschalten. Der Marktanteil betrug ausgezeichnete 8,8 Prozent. Nach dem starken Lead-In brachte es dasebenfalls auf eine starke Beteiligung bei den Jungen mit 7,2 Prozent. Insgesamt generierten die Nachrichten gute 17,3 Prozent mit 5,01 Millionen Zuschauern.Am späten Abend kam es im ZDF noch zu einem weiteren Highlight. Ab 22.15 Uhr zeigte man den finalen Teil von. Die Sky-Produktion erreichte zum Abschluss 2,74 Millionen Zuschauer und damit etwas mehr als zuvor am Sonntagabend. Der Gesamtmarktanteil stieg um 3,1 Prozentpunkte auf gute 15,4 Prozent. So gut stand man nicht einmal zum Auftakt da. Allerdings hatte «Das Boot» hier bedingt durch die prominente Ausstrahlungszeit um 20.15 Uhr mit 4,71 Millionen deutlich mehr Zuschauer. Beim jungen Publikum musste sich die Serie allerdings nach unten orientieren, zum Finale reichte es nur noch für 7,2 Prozent. Trotzdem lag man damit immer noch im grünen Bereich. Allgemein gab es für «Das Boot» zwar keine berauschenden Zahlen, erfolgreich schnitt man aber dennoch ab. Keine Ausstrahlung fiel unter den Senderschnitt.Während im Ersten in der Primetime eher wenig los war und sich der Fernsehfilmmit 4,26 Millionen Zusehern und 13,0 Prozent Marktanteil recht solide schlug, wurde es im Programmverlauf bereits am späten Nachmittag und Vorabend so richtig heiß. Denn dort stand das Finale deran. Das entscheidende Springen aus Bischofshofen brachte insgesamt 7,08 Millionen Wintersportfans vor die TV-Bildschirme. Wie die Quoten im Detail aussahen, erfahren Sie hier . Ab 20.15 Uhr gab es dagegen nur bedingt Erfolge zu vermelden.hielt sich mit 2,70 Millionen Zusehern und 11,5 Prozent Marktanteil gerade so im Senderschnitt ab 21.45 Uhr. Beim jungen Publikum hatten beide Fernsehfilme des Abends mit 5,4 und später 6,5 Prozent zu kämpfen. Zur Primetime lag das Zepter klar in der Hand des ZDFs.