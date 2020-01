«Saved by the Bell»-Revival bei NBC in Planung

US-Fernsehen

«California High School» lief vier Staffeln lang beim US-Sender NBC.

In den 90er Jahren konnten die deutschen Zuschauer «California High School» beim Sender RTLZWEI verfolgen, ursprünglich wurdezwischen 1989 und 1993 für den US-Sender NBC produziert. Die Produktion von NBC Productions und Peter Engel Productions erreichte 86 Folgen.Josie Totah, die zuvor in Mindy Karlings kurzlebiger Serie «Champions» zu sehen war, wird die Hauptrolle in der Neuauflage verkörpern. Bereits im September 2019 kündigte der künftige Streamingdienst Peacock an, die Serie neu auflegen zu wollen. Die früheren Hauptdarsteller Mario Lopez und Elizabeth Berkley sollen in ihren Rollen zurückkehren und zusätzlich als Produzenten fungieren.«Great News»-Schöpferin Tracy Wigfield ist als Autorin und ausführende Produzenten engagiert worden, Peter Egel und Franco Bario sind ebenfalls als ausführende Produzenten an Bord. Totah, die zuvor auch in «Glee» und «Spider-Man: Homecoming» ► zu sehen war, lebt als transsexuelle Frau. Das Time Magazin veröffentlichte 2018 einen Artikel über ihr Leben.