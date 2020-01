RTL und VOX: Die TV-Hits einer Dekade  Sehr viel Fußball und überraschend wenig Löwen

Weißt du noch?

Zehn Jahre TV-Quoten. Unser Rückblick auf die größten Reichweitenhits des Jahrzehnts weckt Erinnerungen an eine Zeit, als Serien bei VOX Straßenfegern waren.

RTL: Außer Fußball, nichts gewesen?

VOX: Wo sind die Löwen?

Fußball, Fußball und noch mehr Fußball: Der Rasensport dominiert die Rangliste der größten RTL-Erfolge. Nein, er dominiert sie nicht: Er beherrscht sie durch und durch. Von Rang zehn bis Rang eins, durchweg wird gekickt, es gibt sonst nichts, was Fernsehende in den 2010er-Jahren derart verlässlich zum Kölner Sender lockte. Es gibt sonst nichts? Falsch, ein kleiner Boxkampf drängelte sich in die Top Ten: Als Wladimir Klitschko am 5. Oktober 2013 gegen Alexander W. Powetkin antrat, fesselte das 11,02 Millionen Boxfans. Aber sonst? Kicken, kicken, kicken!So schauten am 14. Oktober 2014 im Mittel 11,04 Millionen Menschen zu, wie Deutschland und Irland um die Qualifikation zur Europameisterschaft antraten – das ist Platz neun der größten RTL-Reichweitenhits des vergangenen Jahrzehnts. Quasi dasselbe Spiel ereignet sich auf Rang acht: Irland gegen Deutschland bei den European Qualifiers. Doch rund ein Jahr später sahen 11,24 Millionen Fußballverrückte zu. Auch der siebte Rang geht an ein EM-Qualifikationsspiel, nämlich an die Begegnung Georgien gegen Deutschland vom 29. März 2013, bei der 11,56 Millionen Fernsehende mitschwitzten.Deutlich mehr stand am 3. Juli 2010 auf dem Spiel, als RTL das WM-Viertelfinalspiel Paraguay gegen Spanien auf Sendung schickte. Das unvergessliche 0:1, bei dem Villa der Mannschaft in Rot und Weiß einen rein knipste, begeisterte 11,79 Millionen Menschen. Noch mehr sahen am 24. März 2019 zu, als sich bei einem EM-Qualifikationsspiel die Niederlande und Deutschland einen Ballsportkrimi leisteten. 11,81 Millionen Fußballjecke waren mit von der Partie. Einen winzigen Hauch gefragter war am 7. September 2015 der Kick Schottland gegen Deutschland. Die EM-Quali reizte 11,82 Millionen Fernsehende.Betreten wir nun das Treppchen. Bronze geht an den Kick vom 11. Oktober 2015, als sich die DFB-Auswahl erneut gegen Georgien behaupten musste (12,67 Mio. Interessenten). Silber schnappt sich dagegen das WM-Achtelfinalspiel Argentinien gegen Mexiko vom 27. Juni 2010. Von der legendären Partie, bei der die Mexikaner mit einem 3:1 vom Platz gescheucht wurden, ließen sich 12,79 Millionen Fußballfans packen. Wenige Tage zuvor holte sich RTL seine Top-Reichweite des Jahrzehnts: Italiens Kult-Begegnung mit Paraguay am 14. Juni 2010 kam im WM-Fieber auf 13,41 Millionen Fernsehende, die sich nicht entgehen lassen wollten, wie die Jungs in Blau mit einem Unentschieden in die Gruppenphase durchstarten.Na, wer erinnert sich noch an? Die 2009 in den USA gestartete, insgesamt drei Staffeln lange Dramaserie mit Tim Roth als Experte für Mikroexpressionen, mit denen sich Lügner entlarven lassen, war 2010 bei ihrer Deutschlandpremiere ein riesiger Erfolg für VOX . Genauer gesagt: Sie war der größte Erfolg, den VOX das ganze Jahrzehnt über hatte: 4,14 Millionen Menschen schalteten am 10. März 2010 ein, um sich die Auftaktfolge anzuschauen – solche Zahlen sollte der Privatsender das restliche Jahrzehnt über nicht mehr schreiben. Mit 3,60 Millionen Serienfans lief aber auch Episode zwei der Serie atemberaubend (Rang zwei im VOX-Dekadenranking), am 28. April brachte es das Format wiederum auf 3,34 Millionen (Rang sieben).Eine andere US-Serie krallt sich unterdessen Platz drei, vier und neun unserer ultimativen VOX-Reichweitenrangliste:. Die Jerry-Bruckheimer-Produktion mit Gary Sinise brachte es zu ihrem Höhepunkt auf 3,49 Millionen Interessenten (mit der einen Anschlag thematisierenden Folge 109 am 11. Januar 2010), zwei Wochen später reichte es für 3,43 Millionen Krimifans. Am 31. Januar 2011 holte Episode 136 der Serie («Höllentag», eine Folge über die Todesstrafe) wiederum 3,32 Millionen Fernsehende an die Mattscheiben.Der sechstgrößte VOX-Reichweitenerfolg wurde hingegen am 19. Januar 2012 generiert, als der Sender die Dramödiewiederholte. Der beliebte Film mit Anne Hathaway, Meryl Streep und Emily Blunt fesselte 3,37 Millionen Freunde der gepflegten Hollywood-Unterhaltung. Auf den Rängen sechs und acht landet dagegen: Die später zum Quotenflop mutierte Mysteryserie startete am 18. Februar 2013 zur besten Sendezeit mit 3,33 Millionen Serienfans und steigerte sich direkt im Anschluss noch auf 3,43 Millionen. Abgerundet wird das Ranking von der einzigen VOX-Eigenproduktion in den Dekaden-Charts: Eine Ausgabe vonaus der dritten Staffel kam auf 3,32 Millionen Neugierige. Erreicht wurde dieser Wert am 18. Juni 2016.