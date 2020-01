Brainpool Live Artist and Brand: Aus zwei mach eins

Vermischtes

Die neue Brainpool-Tochterfirma Brainpool Live Artist and Brand vereint zwei frühere Töchter des Unternehmens.

„ In Deutschland haben viele spannende Künstler und neue Talente noch nicht die Bühne, die sie verdienen. Denen wollen wir eine Heimat bieten, sie fördern und sinnvoll aufbauen. Dazu stellen wir ihnen unser gesamtes Know-how und unsere vielseitigen Plattformen zur Verfügung, auf denen sie sich ihrem Können entsprechend entwickeln dürfen. ” Sarah Oppenberg

Zwei Brainpool-Tochterfirmen sind nunmehr zu einer verschmolzen: Wie das Medienunternehmen bekannt gibt, werden Brainpool Artist and Content Services GmbH (BACS) und Brainpool Live Entertainment GmbH (BLive) zusammengelegt. Die beiden Bereiche firmieren nunmehr unter dem Namen Brainpool Live Artist and Brand. Diese Brainpool-Tochter versteht die Entwicklung und Vermarktung von Künstlern, die Produktion und Distribution von eigenen Audio- und Video-Inhalten sowie die Veranstaltung von Live-Formaten als ihr Kerngeschäft.Die Gesamtführung der neuen Firma liegt bei Marcus Wolter (Brainpool-Geschäftsführer und CEO der Banijay Deutschland Group) und bei Ingrid Langheld, die bereits seit 2003 zum Unternehmen gehört und zuletzt Geschäftsführerin der BACS war. Langheld kommentiert: "Durch die Zusammenführung können wir jetzt alle Kräfte bündeln. Mit einem erfahrenen Team und eigenen Vermarktungsstrukturen sind wir in der Lage, etablierten Künstlern, Newcomern sowie Lizenz- und Markenpartnern einen Full Service aus einer Hand zu bieten. Ich freue mich sehr auf eine produktive und kreative Zusammenarbeit mit allen Beteiligten."Thomas Comba, seit 2015 stellvertretender Geschäftsführer der BACS, agiert nun als stellvertretender Geschäftsführer von Brainpool Live Artist and Brand. Zudem übernimmt er die operative Leitung der Unit Online&Social. Comba sagt dazu: "Mit MySpass gehören wir bereits zu den wichtigsten Entertainment-Marken auf YouTube und Facebook und betreiben sehr erfolgreich unsere eigene Videoplattform MySpass.de. Diese Aktivitäten noch viel stärker auszubauen und uns zudem noch weitere digitale Geschäftsfelder und Genres zu erschließen, ist unser Anspruch."