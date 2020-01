«Avenue 5»: Sky-Start der Hugh-Laurie-Comedy noch diesen Monat

TV-News

Die neue Serie von «Veep»-Macher Armando Iannucci kommt parallel zur US-Premiere nach Deutschland.

Es stand so zu erwarten:, die neue Comedyserie mit Hugh Laurie in der Hauptrolle, wird parallel zur US-Premiere auch in Deutschland zu sehen sein. Wie Sky mitteilt, wird der Pay-TV-Anbieter die von ihm und HBO verwirklichte Serie in der Nacht vom 19. auf den 20. Januar erstmals auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q zum Abruf bereitstellen. Woche für Woche folgt je eine Episode im Originalton. Die Ausstrahlung der synchronisierten Fassung erfolgt voraussichtlich im Frühjahr auf Sky Atlantic HD Insgesamt umfasst die erste «Avenue 5»-Staffel acht Folgen. Erdacht wurde das Format von «Veep»-Schöpfer Armando Iannucci. Er gehört auch zu den ausführenden Produzenten der Serie, zusammen mit Simon Blackwell, Kevin Loader und Will Smith. Zum Cast gehören unter anderem auch Josh Gad («Die Schöne und das Biest»), Zach Woods («Silicon Valley»), Rebecca Front («Poldark»), Suzy Nakamura («Die Goldbergs»), Lenora Crichlow («Being Human»), Nikki Amuka-Bird («Quarry») und Ethan Phillips («Inside Llewyn Davis»).Hugh Laurie spielt in der Serie Ryan Clarke, den selbstbewussten, weltgewandten Kapitän der Avenue 5, einem luxuriösen Touristen-Raumschiff. Die achtwöchige Reise um den Planeten Saturn herum hat gerade begonnen, alle Systeme laufen rund. Doch plötzlich passiert ein technischer Fehler, der unerwartete Auswirkungen auf den Verlauf der Reise hat. Ryan sowie sein Team haben alle Hände voll zu tun, die aufgebrachten Passagiere zu beruhigen. Aber das ist bei Weitem noch nicht alles, denn plötzlich scheint in diesem Raumschiff nichts und niemand echt zu sein …