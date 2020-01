Al Pacino auf Nazi-Jagd: «Hunters» startet im Februar

TV-News

Die hochkarätig besetzte Amazon-Serie geht Ende Februar an den Start. Zu den Produzenten des Formats zählt «Get Out»-Macher Jordan Peele.

Auch mehrere Jahrzehnte nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs sind zahlreiche ranghohe Nazis der Rechtsprechung entkommen. Diesen wahren Umstand nutzt die Amazon-Serieals Sprungbrett, um einen Verschwörungsthriller zu erzählen, in dem eine Elitetruppe auf die Nazis Jagd macht. Die Geschichte beginnt im Jahr 1977. Was im Laufe der zehn Episoden Nazi-Jagd passiert, können Serienfans mit Amazon-Prime-Abo ab Ende Februar selber herausfinden.Wie Amazon mitteilt, wird die erste «Hunters»-Staffel am Freitag, den 21. Februar 2020 zum Abruf bereit gestellt. Das Projekt wird von Jordan Peeles Produktionsschmiede Monkeypaw Productions ( «BlacKkKlansman» ► , «Get Out») und Sonar Entertainment produziert. Vor der Kamera haben sich unter anderem Al Pacino («Scarface», «The Irishman»), Lena Olin («Alias – Die Agentin») und Logan Lerman («Percy Jackson») auf die Nazihatz eingelassen.Auch «How I Met Your Mother»-Hauptdarsteller Josh Radnor und «The Following»-Schauspielerin Tiffany Boone zählen zum Cast. Weitere demnächst startende Amazon-Serien sind die Horrorserie «Narcos vs. Zombies» aus Mexiko, die Superheldenserie «Invincible» von «The Walking Dead»-Schöpfer Robert Kirkman und die Heidi-Klum-Fashion-Show «Making the Cut».