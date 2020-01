«Chernobyl», Quentin Tarantino und mehr: Das sind die Gewinner der 77. Golden Globes

Köpfe

Bei den 77. Golden Globes haben unter anderem die DC-Adaption «Joker» und das packende Weltkriegsdrama «1917» abgeräumt. Zu den prämierten Serien zählt «Fleabag».

Die weniger als 100 Köpfe große Hollywood Foreign Press Association hat es schon wieder geschafft: In der Nacht vom 4. auf den 5. Januar 2020 hat die Medienwelt nach Beverly Hills geblickt, um live mitzuverfolgen, welche Filme und Serien in der Gunst der HFPA ganz vorne liegen. Denn zum nunmehr 77. Mal wurden die von manchen Medienportalen als Oscar-Indikator betrachteten Golden Globe Awards verliehen. Da die Globes während der Oscar-Abstimmphase vergeben werden, haben sie laut einigen Oscar-Experten tatsächlich einen leichten Einfluss darauf, welche Filme der Academy auf dem allerletzten Drücker nochmal bewusst werden – dennoch gelten die diversen Gewerkschaftspreise Hollywoods als deutlich wichtigerer Indikator.So oder so: In diesem Sinne dürften sich nun die Teams hinter dem im One-Take-Look gehaltenen Weltkriegsfilm, der DC-Adaptionund Quentin Tarantinosfreuen, denn diese Produktionen gehören zu den Gewinnern des Abends. So wurde Tarantinos Mär über Los Angeles im Jahr 1969 in sogleich drei Kategorien prämiert – darunter winkte die Trophäe für die beste Komödie. Damit ist der Film der größte Gewinner des Abends. «Joker» ► wurde während der von Ricky Gervais moderierten Show für Joaquin Phoenix' Schauspiel prämiert, Sam Mendes' «1917» gewann als bestes Drama und erhielt den Preis für die beste Regie.Den Preis für den besten Animationsfilm gewann der Stop-Motion-Film. Er setzte sich gegen die Milliarden-Dollar-Hits «Der König der Löwen», «A Toy Story – Alles hört auf kein Kommando» und «Die Eiskönigin II» durch. Zwei Globes gingen übrigens an das Elton-John-Musical. Hauptdarsteller Taron Egerton wurde ebenso prämiert wie der Abspannsong "(I'm Gonna) Love Me Again". In den Serienkategorien räumten unterdessen die HBO/Sky-Produktion, die Amazon-Sensationundjeweils zwei Preise ab.