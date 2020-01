Primetime-Check

Wie gut startete «DSDS»? Lief die «Promi-Darts-WM 2020» überzeugend? Das alles und mehr im Primetime-Check…



Mitund 7,04 Millionen Zuschauern hatte das ZDF an diesem Abend die höchste Reichweite des Abends inne. Der Kriminalfall bescherte dem Sender ausgezeichnete 21,5 Prozent Marktanteil und war mit 8,8 Prozent auch bei den Jungen erfolgreich. Im Anschluss an den 80. Teil der Reihe setzte das ZDF dasan. Für die Nachrichten des Tages blieben 4,54 Millionen Zuschauer dran. Die Gesamtsehbeteiligung sank auf solide 14,3 Prozent. Bei den Jungen waren immerhin noch 7,3 Prozent drin. Darauf folgte der zweite Teil vonmit insgesamt 3,24 Millionen Zuschauern und 12,2 Prozent Marktanteil bis in den späten Abend hinein. Bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte die Sky-Produktion gute 6,6 Prozent. Das Erste verbuchte mitsogar sehr starke 11,6 Prozent beim jungen Publikum und freute sich über 20,5 Prozent Gesamtmarktanteil. Die Reichweite betrug über den Abend hinweg hervorragende 6,25 Millionen Zuschauer.Bei RTL startetemit insgesamt 3,86 Millionen Zuschauern in eine neue Staffel. Mit den ersten Castings generierten Bohlen und Co gewohnt starke 12,2 Prozent Marktanteil. Aus der klassischen Zielgruppe ließen sich 1,83 Millionen Zuseher den Auftakt nicht entgehen. Daraus resultierte beachtliche 20,6 Prozent Sehbeteiligung.lockte auf ProSieben 0,83 Millionen klassisch Umworbene an. Mit 10,3 Prozent Marktanteil landete die Show im Senderschnitt. Kabel Eins setzte am Samstagabend weiter auf US-Serien. Zunächst startetemit 4,3 Prozent Zielgruppen-Marktanteil und 0,37 Millionen jungen Zusehern leicht unterdurchschnittlich. Eine zweite Folge brachte es im Anschluss zumindest auf 5,1 Prozent.blieben danach noch 4,4 Prozent und 0,39 Millionen Umworbene.In Sachen Spielfilmen hatte Sat.1 mitund 8,4 Prozent Zielgruppen-Marktanteil die Nase vorn. Insgesamt 1,74 Millionen Zuschauer interessierten sich für den Animationsfilm, wovon 0,75 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren.kam im Anschluss noch auf gute 7,9 Prozent bei 0,61 Millionen klassisch Umworbenen. Fürlief es bei VOX mit 6,0 Prozent und 0,54 Millionen jungen Zuschauern dagegen nicht ganz so gut.steigerte sich dafür im Anschluss auf 6,6 Prozent. RTLZWEI musste fürundmit mauen 3,6 und 4,6 Prozent Sehbeteiligung beim jungen Publikum Vorlieb nehmen. Die französische Kultkomödie und ihr Nachfolger erreichten jeweils 0,32 Millionen 14- bis 49-Jährige.