Primetime-Check

Wie gut startete «Der Bergdoktor» ins neue Jahr? Wie schlug sich der neue RTL-Serienabend? Das alles und mehr im Primetime-Check...

In Sachen Reichweite machte Hans Sigl am Abend niemand etwas vor.startete auch 2020 mit 6,55 Millionen Zuschauern ab drei Jahren wieder voll durch. Das Special ergatterte hervorragende 20,0 Prozent Gesamtmarktanteil und erfreute sich auch bei den Jungen mit 9,3 Prozent an großer Beliebtheit. Daskam nach dem starken Lead-In auf sehr gute 16,9 Prozent mit 4,93 Millionen wissbegierigen Zusehern.begeisterte zu später Stunde noch 3,14 Millionen Zuschauer und erzielte solide 12,7 Prozent Sehbeteiligung. Im Ersten startetesehr gut mit 5,25 Millionen Zuschauern und 16,0 Prozent Marktanteil in die Primetime. Beim jungen Publikum blieb der Krimi mit 0,61 Millionen Zusehern und 6,7 Prozent Marktanteil jedoch nur im Durchschnitt hängen.sicherte sich im Anschluss noch 3,10 Millionen Zuschauer und 12,3 Prozent Sehbeteiligung. Bei den Jungen blieb der Krimi mit mageren 2,9 Prozent blass.RTL startete am Donnerstag den umstrukturierten Serienabend mit einer neuen Folgeund generierte damit die höchste Sehbeteiligung des Abends bei den 14- bis 49-Jährigen. 1,62 Millionen junge Zuschauer sorgten für ausgezeichnete 17,6 Prozent Marktanteil. Diefielen allerdings im Anschluss mit 11,3 Prozent hauchdünn unter den Senderschnitt zurück, 1,01 Millionen Umworbene blieben dran.schloss sich dem durchschnittlichen Ergebnis mit 0,90 Millionen Zusehern und 10,9 Prozent nahezu nahtlos an. Danach kam «Sekretärinnen» im Re-Run noch einmal auf solide 10,9 Prozent. ProSieben zeigteund lockte mit der Rankingshow nur überschaubare 0,61 Millionen 14- bis 49-Jährige an. Der Marktanteil belief sich auf maue 7,3 Prozent. In Sat.1 wurdevon 0,88 Millionen klassisch Umworbenen verfolgt, die starke 10,2 Prozent des Marktes ausmachten. Die Wiederholung vonsorgte im Anschluss noch für erfreuliche 9,8 Prozent.Bei Kabel Eins startete die zweite Staffel vonmit 0,90 Millionen Zuschauern, wovon 0,43 Millionen aus der klassischen Zielgruppe stammten. Die ausbaufähigen Sehbeteiligungen betrugen 2,9 Prozent insgesamt und 5,0 Prozent bei den Jungen. Dasholte im Anschluss 4,5 Prozent bei den Jungen.begeisterte bei VOX zur besten Sendezeit insgesamt 1,76 Millionen Zuschauer und kam damit auf gute 5,5 Prozent Marktanteil. Beim werberelevanten Publikum war dagegen nur 6,8 Prozent drin.steigerte die Sehbeteiligung im Anschluss dafür auf bärenstarke 10,9 Prozent bei den Jungen und 8,2 Prozent insgesamt. Die Gesamtreichweite blieb mit 1,75 Millionen nahezu gleich. RTLZWEI startete die Primetime mit 0,46 Millionen klassisch Umworbenen für. Nach guten 5,2 Prozent Marktanteil kletterteauf 6,7 Prozent. Ab 22 Uhr schalteten 0,42 Millionen junge Zuschauer für die Komödie ein.