Im März ist es so weit: Juli Zehs «Unterleuten» kommt ins Fernsehen

TV-News

Die Bestselleradaption wird Anfang März als Dreiteiler gezeigt. Zum Cast gehören Charly Hübner, Ulrich Noethen und Miriam Stein.

Die Bestselleradaptionhat einen Sendetermin: Wie das ZDF bekannt gibt, wird er den Dreiteiler auf Basis des gefeierten Juli-Zeh-Romans Anfang März zeigen. Die Ausstrahlung erfolgt konkret gesagt am Montag, den 9. März, Dienstag, den 10. März und Mittwoch, den 11. März 2020, und zwar jeweils um 20.15 Uhr.Der politische Stoff spielt im fiktiven Dorf Unterleuten in der brandenburgischen Provinz. Dort leben Wende-Gewinner und Wende-Verlierer, Ostalgiker, Kapitalisten, zugereiste Städter und Alteingesessene zusammen. Doch das mehr schlecht als recht, denn die Leichen, die bei jedem im Keller liegen, lassen sich hier nicht lange verbergen. Als ein Windpark in unmittelbarer Nähe zum Dorf entstehen soll, spaltet dieser Plan die Dorfgemeinschaft endgültig ...Zum Ensemble zählen Hermann Beyer, Nina Gummich, Alexander Held, Alexander Hörbe, Charly Hübner, Bettina Lamprecht, Úna Lir, Bjarne Mädel, Dagmar Manzel, Jacob Matschenz, Ulrich Noethen, Sarina Radomski, Christine Schorn, Jörg Schüttauf, Miriam Stein, Mina Tander, Thomas Thieme und Rosalie Thomass. Als Kameramann agierte Theo Bierkens, die Drehbücher stammen von Magnus Vattrodt. Matti Geschonneck ( «In Zeiten des abnehmenden Lichts» ► , «Das Ende einer Nacht») führte Regie.