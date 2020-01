Dank «Die Schöne und das Biest»: Sat.1 gelingt der Zielgruppen-Tagessieg

Quotennews

Keine Sendung erreichte am ersten Tag des Jahres mehr Umworbene als Disneys Realverfilmung von «Die Schöne und das Biest».

Filmfacts «Die Schöne und das Biest» (2017) Regie: Bill Condon

Produktion: David Hoberman, Todd Lieberman

Drehbuch: Evan Spiliotopoulos, Bill Condon, Stephen Chbosky

Darsteller: Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans, Kevin Kline, Josh Gad, Ewan McGregor, Stanley Tucci, Audra McDonald, Gugu Mbatha-Raw, Ian McKellen, Emma Thompson

Musik: Alan Menken

Kamera: Tobias A. Schliessler

Schnitt: Virginia Katz

Sat.1 startete mit einem Disney-Thementag ins Jahr 2020, und das stellte sich als sehr gute Entscheidung heraus: Zur besten Sendezeit zeigte Sat.1 im Rahmen dieses Programmschwerpunkts den-Realfilm als Free-TV-Premiere. Der Musicalfilm mit Emma Watson, Dan Stevens, Josh Gad und Luke Evans erreichte 2,02 Millionen Werberelevante und holte sich so den Zielgruppen-Tagessieg. Der Marktanteil lag bei wahrlich märchenhaften 18,1 Prozent.Auch alles in allem lief «Die Schöne und das Biest» ► stattlich: 3,74 Millionen Filmfans sahen sich den Milliarden-Dollar-Hit ab 20.15 Uhr an und verhalfen Sat.1 somit zu sehr stolzen 10,8 Prozent Marktanteil. Am Nachmittag kam Sat.1 mit seinem Disney-Programm ebenfalls bestens an. So holte ab 13.40 Uhrauf 1,33 Millionen Interessenten. Das glich sehr guten 6,7 Prozent Marktanteil insgesamt. Bei den Umworbenen kamen sehr starke 13,1 Prozent Marktanteil zustande.Im Anschluss verbesserte sich der satirische Animationsfilmauf 1,81 Millionen Fernsehende ab drei Jahren sowie auf 1,07 Millionen Werberelevante. Damit kamen tolle 8,1 Prozent Marktanteil insgesamt zustande sowie umwerfende 16,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Alles in allem beendete Sat.1 den Neujahrstag mit einem Tagesmarktanteil von stattlichen 14,5 Prozent bei den Umworbenen. Das ist nicht nur der Tagessieg, sondern auch ein stattlicher Abstand zum Zweitplatzierten: RTL kam auf 9,1 Prozent.