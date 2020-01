«Das Traumschiff» schippert erneut zum Tagessieg  und zu einem neuen Rekord

Quotennews

Wow: Florian Silbereisens «Traumschiff» baut seine Reichweiten von Weihnachten weiter aus.

Wer darauf getippt hat, dass sichbei Ausgabe zwei mit Florian Silbereisen in der Kapitänsrolle wieder normalisiert, hat jedenfalls bei den reellen Zahlen daneben gelegen: Nachdem die ZDF-Traditionsreihe am zweiten Weihnachtstag die beste Reichweite seit einigen Jahren generierte (7,49 Mio.), legte das «Traumschiff» am Neujahrstag sogar noch einmal nach: 7,80 Millionen Menschen schalteten ab 20.15 Uhr rein und verhalfen dem Format somit zum Tagessieg beim Gesamtpublikum.Auch die Reichweite bei den Jüngeren verbesserte sich – wenn auch nur knapp: Aus den 1,68 Millionen Interessenten wurden dieses Mal 1,70 Millionen 14- bis 49-Jährige. Die Einschaltquoten ließen allerdings nach: Standen an Weihnachten 22,9 Prozent Marktanteil insgesamt auf dem Zettel, waren es an Neujahr starke 20,7 Prozent Marktanteil, bei den Jüngeren ging es abwärts von 17,0 Prozent gen 14,1 Prozent – ein weiterhin überaus famoses Ergebnis.Ab 21.45 Uhr zeigte das ZDF dann einmal mehr. Der «Traumschiff»-Ableger erreichte noch 5,65 Millionen Fernsehende, darunter befanden sich 1,16 Millionen 14- bis 49-Jährige. Die Quoten ließen gegenüber dem Vorprogramm etwas nach, mit 19,4 Prozent Marktanteil waren noch immer sehr tolle 19,4 Prozent insgesamt drin und mit 12,2 Prozent Marktanteil fuhr das ZDF bei den Jüngeren noch immer großartig.