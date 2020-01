US-Quoten

«Dick Clark's New Year's Rockin' Eve» dominiert die Silvesternacht

Veit-Luca Roth von 01. Januar 2020, 22:30 Uhr

Kein Vorbeikommen am Silvesterabend gab es auch in diesem Jahr an ABC, das auf «Dick Clark's New Year's Rockin' Eve» setzte und damit gut fuhr, auch wenn es im Vergleich zum Vorjahr leichte Verluste gab.

US-Quotenübersicht ABC: 8,44 Mio. (13%)

NBC: 4,69 Mio. (6%)

FOX: 2,80 Mio. (5%)

CBS: 4,33 Mio. (2%)

The CW: 0,59 Mio. (1%) Durchschnittswerte der Primetime: ab 2 J. (18-49) «Dick Clark’s New Year’s Rockin‘ Eve». Am Silvesterabend präsentiert die Neujahrs-Gala Stars der absoluten Extraklasse und lockt damit ein enormes Publikum vor die Fernsehgeräte. Den ersten Teil verfolgten von 20 bis 22 Uhr bereits 7,29 Millionen Zuschauer, der zweite Part sprang dann sogar ins Zweistellige: 10,73 Millionen Fans wurden bei ABC registriert. Der Marktanteil in der Zielgruppe lag anfangs noch bei starken elf Prozent, danach ging es hoch auf grandiose 17. Im vergangenen Jahr kam die Show noch auf eine Reichweite oberhalb der elf Millionen US-Amerikaner.



Auch bei NBC gab es passendes Silvester-Programm. «A Toast to 2019!» führte ab 20 Uhr zwei Stunden durch den Abend und verzeichnete 4,38 Millionen nostalgische Zuseher. Damit belief sich der Marktanteil bei den Jungen auf sechs Prozentpunkte. Der Sender mit dem Pfau begab sich dann mit «NBC New Year’s Eve Special 2020» auf die Zielgeraden des alten Jahres. Die Einschaltquote stieg auf acht Prozent an, die Reichweite auf 5,31 Millionen Party-Gäste. FOX schickte Steve Harvey ins Rennen um die Zuschauer, der mit «FOX’s New Year’s Eve With Steve Harvey: Live From Times Square» noch 2,80 Millionen begeisterte. Der Zielgruppenanteil für die zweistündige Sendung betrug fünf Prozent.



