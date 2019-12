Der RTL-Nachmittag Ende Januar: «Superhändler», «Superhändler», «Superhändler»

TV-News

Ende Januar 2020 wird bei RTL am Nachmittag noch mehr über Trödel getratscht als es aktuell der Fall ist.

Ende Januar 2020 wird der RTL-Nachmittag erneuert: Das quotentechnisch ausbaufähige Formatverschwindet dann aus dem Programm. Die Doku-Soap über Väter, die sich vorübergehend allein um ihre Kinder kümmern, wird ab dem 27. Januar immer montags bis freitags durch eine RTL-Nachmittagsallzweckwaffe ersetzt – durch noch mehr «Superhändler»!Die Charakterköpfe aus der Trödelshow, die bereits die Programmslots um 14 Uhr und um 15 Uhr bestückt, gehen dann auch ab 16 Uhr an den Start. RTL setzt jedoch nicht einfach auf einen Dreierpack von, sondern zeigt ab 16 Uhr den AblegerUnter der Moderation von Sükrü Pehlivan blicken die Superhändler zurück und teilen mit dem Moderator ihre spannendsten Geschichten. Die Antiquitäten-Experten zeigen noch einmal ihre ganz besonderen Momente aus der Show und kommentieren sie. Das ist mal skurril und lustig, mal spannend und emotional – so beschreibt es jedenfalls RTL. Diese Neuerungen am RTL-Nachmittag gelten nur vorübergehend – denn bekanntlich wird der RTL-Nachmittag im Februar rundum neu gestaltet