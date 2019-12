Erstmal nur zwei Folgen: RTL bringt seinen «Undercover Boss» zurück

TV-News

Im vergangenen Winter lief die Job-Doku noch über vier Wochen.

Der Kölner Privatsender RTL wird auch in diesem Winter wieder neue Folgen seiner Dokumentations-Reiheins Programm hieven, allerdings in reduzierter Zahl. Liefen Anfang 2019 noch Episoden über vier Wochen verteilt, sind Anfang 2020 nur zwei Folgen geplant. Sie starten am 27. Januar (also montags) und sind immer zweistündig im Programm ab 20.15 Uhr vertreten.Die erste Episode dreht sich um Stefanie Brandes, Geschäftsführerin der Aldiana GmbH. Das Unternehmen aus Frankfurt ist Reiseveranstalter und Hotelbetreiber von zehn Club-Anlagen in Spanien, Österreich, Italien, Griechenland, Tunesien und auf Zypern. Weltweit hat Aldiana ca. 2500 Mitarbeiter. Getarnt als TV-Show-Kandidatin Jana arbeitet die 44-Jährige als Küchenhilfe, Zimmermädchen, Dekorateurin und Servicekraft. Sie bereist dafür drei Länder.Zwischen 11,8 und 14,5 Prozent Marktanteil holte der «Undercover Boss» in seiner zurückliegenden Staffel. Somit lief die Produktion ordentlich bis gut.