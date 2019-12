«Dr. House» soll RTLplus-Zuschauer verarzten

TV-News

Ab dem kommenden Jahr zeigt der Best-Ager-Sender die einstige RTL-Hit-Serie. Auf SuperRTL hat dies keine Auswirkungen.

Noch mehr zu tun bekommt ab 2020 die amerikanische Hit-Serie, die zu ihren Hochzeiten, also vor rund 15 Jahren, mit Marktanteilen um die 30 Prozent (Zielgruppe) mal RTLs heißestes Eisen im Feuer war. Aktuell zeigt SuperRTL die Serie immer mittwochs mit mehreren Episoden am Stück. Der Kindersender, der abends ein Familienprogramm zeigt, ist mittlerweile in Staffel sieben angekommen. Ein anderer RTL-Sender zeigt die Serie ab Januar von weiter vorne.RTLplus nimmt das Format ab dem 6. Januar ins Line-Up, startet allerdings nicht mit Staffel eins, sondern mit der ersten Episode der vierten Staffel, in der der Mediziner ohne Team da steht. Geplant ist immer die Ausstrahlung von drei Episoden ab 20.15 Uhr – alle drei Folgen werden direkt im Anschluss, also ab 22.40 Uhr, bis tief in die Nacht wiederholt. Der Mediziner löst somit die alte RTL-Serie «Dr. Stefan Frank» und die Weekly «Hinter Gittern» ab.Übrigens - SuperRTL bleibt bei «Dr. House» wie gewohnt am Ball, die Hugh-Laurie-Serie bleibt 2020 Bestandteil des Mittwochabends.Es ist nicht die einzige Programmänderung: RTLplus zeigt zudem mittwochs, beginnend am 8. Januar, ab 20.15 Uhr immer fünf Episoden von. Somit springt auch der Best-Ager-Sender auf den True-Crime-Zug auf.