Quotencheck

Obwohl die Presse weniger über «Hochzeit auf den ersten Blick» berichtet als noch vor ein paar Jahren, sind die Quoten ungebrochen beeindruckend.

Bevor «Hochzeit auf den ersten Blick» 2014 erstmals in Sat.1 auf Sendung ging, wurde die Dokusoap über Blind-Date-Ehen in der Presse heftig diskutiert. Mittlerweile sind die Debatten darüber, ob das aus Dänemark stammende Showkonzept ethisch zu vertreten sei, weitestgehend abgeebbt, doch quotentechnisch räumt das Format weiterhin ab.Die jüngste Staffel lief von Ende Oktober bis Mitte Dezember 2019 immer sonntags gegen 17.30 Uhr in Sat.1. Zum Auftakt schalteten am 27. Oktober 2,15 Millionen Neugierige ein, das bescherte Sat.1 sehr tolle 8,0 Prozent Marktanteil. 0,98 Millionen Umworbene bedeuteten indes 12,4 Prozent Marktanteil bei allen. Auf dieses Super-Ergebnis konnte «Hochzeit auf den ersten Blick» eine Woche später noch einen drauf setzen. 2,31 Millionen Fernsehende entsprachen 8,9 Prozent Marktanteil bei allen, bei den Umworbenen standen 15,0 Prozent Marktanteil auf der Rechnung. Die Reichweite belief sich auf 1,21 Millionen 14- bis 49-Jährige.Am 10. November 2019 schauten unterdessen 2,11 Millionen Menschen zu, das genügte noch immer für 8,3 Prozent Marktanteil insgesamt. 1,05 Millionen Werberelevante bedeuteten dagegen 14,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. In der Folgewoche ging es für «Hochzeit auf den ersten Blick» wieder aufwärts. 2,40 Millionen Neugierige führten zu 8,9 Prozent Marktanteil bei allen, 1,20 Millionen Jüngere brachten Sat.1 eine Quote von 14,8 Prozent Marktanteil ein.Am 24. November hielt sich «Hochzeit auf den ersten Blick» bei den Werberelevanten stabil: 1,12 Millionen 14- bis 49-Jährige führten die Dokusoap wieder zu 14,8 Prozent Marktanteil. Insgesamt schnappte sich das Format äußerst bemerkenswerte 9,1 Prozent Marktanteil, und dies bei einer Reichweite von 2,30 Millionen Interessenten. Am 1. Dezember waren8,3 Prozent bei allen und 14,9 Prozent in der Zielgruppe drin, die Reichweite belief sich auf 2,08 Millionen Neugierige ab drei Jahren und 1,10 Millionen Jüngere.Eine Woche vor dem Staffelfinale ging «Hochzeit auf den ersten Blick» kurz die Puste aus: 1,91 Millionen Fernsehende bedeuteten "nur" sehr gute 7,7 Prozent Marktanteil insgesamt, bei den Werberelevanten waren tolle 11,1 Prozent Marktanteil zu holen. Die Reichweite lag bei 0,82 Millionen Umworbenen. Dafür legte das Finale in der Folgewoche zu: Die Staffel endete am 15. Dezember mit 2,21 Millionen Schaulustigen, damit standen starke 9,0 Prozent auf dem Konto. Bei den Werberelevanten führten 1,09 Millionen die Sendung zu einer Quote in der Höhe von umwerfenden 15,0 Prozent.Im Mittel kam die neuste «Hochzeit auf den ersten Blick»-Staffel auf 2,18 Millionen Fernsehende ab drei Jahren. Die Reichweite in der Zielgruppe belief sich auf 1,07 Millionen Umworbene. Die Quote belief sich auf sehr tolle 8,5 Prozent bei allen und auf äußerst bemerkenswerte 14,0 Prozent Marktanteil beim Publikum im Alter von 14 bis 49 Jahren.