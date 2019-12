Bestellt: Disney+ macht mit «The Mandalorian» weiter

US-Fernsehen

Serienschöpfer Jon Favreau bestätigte die Fortsetzung der Produktion.

Es ist die bisher wohl aufsehenerregendste Serie des neuen Streaming-Dienstes Disney+: Die «Star Wars»-Serie. Fans des neuen Formats hatten dem Freitag nach Weihnachten entgegen gefiebert, hier endete in den bisherigen Disney+-Ländern nämlich die erste Staffel. Pünktlich zum Schlusspunkt des ersten Schwungs an Folgen meldete sich dann auch Serienschöpfer Jon Favreau via Twitter zu Wort - und erfreute die Fangemeinde.Favreau bestätigte in einem kurzen Tweet die zweite Staffel von «The Mandalorian». Details enthielt die kurze Botschaft nicht; nur, dass die Serie wohl im Herbst 2020 mit der neuen Staffel auf die Bildschirme zurückkommen wird. In Deutschland müssen sich Fans ohnehin noch gedulden. Disney+ ist hierzulande noch gar nicht gestartet - der neue Dienst aus dem Hause Disney feiert seine Premiere erst im kommenden März; dann auch mit «The Mandalorian».Auch wenn die Serie nach Schätzungen ein Publikumserfolg für Disney+ ist, so fielen die internationalen Rezensionen der ersten Folgen unterschiedlich, unter dem Strich aber eher mittelmäßig aus.