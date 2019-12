«Great American Baking Show» bleibt stabil, The CW mit «Legacies» am Boden

US-Quoten

Mit seiner Back-Show hat ABC passable Quoten eingefahren. Ganz bitter sah es zwischenzeitlich für The CW aus, wo «Legacies» als Wiederholung 0 Prozent Marktanteil hinnehmen musste.

US-Quotenübersicht CBS: 3,60 Mio. (2%)

NBC: 3,37 Mio. (3%)

ABC: 2,80 Mio. (3%)

FOX: 1,59 Mio. (2%)

The CW: 0,61 Mio. (1%) Durchschnittswerte der Primetime: Zuschauer ab 2 (MA 18-49)

Ein sehr quotenschwacher 2. Weihnachtstag liegt in den USA zurück, mehr als drei Prozent Marktanteil wurden bei den werberelevanten 18- bis 49-Jährigen nicht gemessen.hat diesen Wert ab 21 Uhr bei ABC erreicht, damit bestätigte die Back-Show die Ergebnisse der Vorwochen. 2,74 Millionen Menschen sahen insgesamt zu, auch die Gesamtreichweite blieb demnach stabil. Auchholte im Vorfeld drei Prozent Marktanteil, bei 2,93 Millionen lag die absolute Sehbeteiligung.Ebenfalls drei Prozent Marktanteil verbuchte CBS um 20 Uhr mit einem Re-Run von, mit 5,29 Millionen Zuschauern wurde die Comedyserie zum Gesamtsieger. Danach verharrte jede Wiederholung aber bei zwei Prozent Marktanteil.NBC verzeichnete mitdrei Prozent, 3,05 Millionen Amerikaner waren dabei.hielt sich bei drei Prozent, auf 3,53 Millionen stieg die Reichweite. FOX kam mitzunächst auf zwei Prozent Marktanteil,blieb danach bei einem Prozent hängen. Die Zuschauerzahl sank dabei von 2,20 Millionen auf 0,98 Millionen. Bei The CW war am späten Abend ganz die Luft raus: Für einen Wiederaufguss vonwurden 0 Prozent Marktanteil ausgewiesen, lediglich 0,43 Millionen Zuschauer waren zugegen.hatte davor immerhin noch 0,79 Millionen Zuseher ab zwei Jahren sowie ein Prozent des jüngeren Publikums angesprochen.