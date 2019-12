Wie plant Sky Sport eigentlich ohne die Champions League?

Sportcheck

Es war der Fernseh-Hammer im Dezember. Ab Sommer 2021 verlässt die Königsklasse ihren langjährigen TV-Partner. Doch welche Pläne hat Sky für die Zeit danach mit seinem Sportpaket?

Es war eine Meldung, die Sky bis ins Mark traf. Weil Amazon und DAZN bereit waren, Unsummen für exklusive Champions-League-Rechte zu bezahlen (die Rede ist von einer Gesamtsumme über 300 Millionen Euro pro Saison, aktuell sollen es 200 Millionen im laufenden Zyklus sein), wird Sky ab Sommer 2021 für mindestens drei Jahre bei der Übertragungen der Spiele der Königsklasse außen vor sein. Unmittelbar nach der Vergabe versuchte Sky seine Kunden zunächst einmal zu beruhigen – noch eineinhalb Jahre bleibt alles so, wie es ist. Sky wird auch in der kompletten Spielzeit 20/21 alle Spiele und alle Tore übertragen. Doch was ist danach? Wie wird das Sportpaket dann aussehen? Fix ist aktuell nur, dass man bis 2023 die Rechte an der Handball-Bundesliga hält und ebenso lang live von den Turniern der ATP-Tour (Herrentennis) berichten darf. Die Verträge mit der englischen Premier League laufen bis Sommer 2022, ebenso lang hält Sky die Pay-TV-Rechte am DFB-Pokal. Formel1-Rechte müssen Ende kommenden Jahres verlängert werden.Die Bundesliga, die bis Sommer 2021 bei Sky beheimatet ist, soll an dieser Stelle ausgeklammert werden, da sie zumindest bei der klassischen Abo-Vermarktung in einem seperaten Paket beheimatet ist. Wie aber sieht die neue Sport-Strategie von Sky unter dem neuen Eigentümer Comcast aus? War der Verlust der Champions-League-Rechte ein Hinweis darauf, dass die Gesellschafter nicht bereit sind, den immer weiter steigenden Preis-Wahnsinn mitzutragen und Geld in die Ligen zu pumpen, während man selbst keines verdient? Diese Frage ist in dieser Form nicht zu beantworten. Fakt ist, dass Comcast auch in Deutschland weiterhin auf Wachstum und somit das Generieren neuer Kunden setzt. Ganz offenbar soll dies aber nicht nur über die irrational teuren Sportrechte funktionieren. Trotzdem – eine generelle Abkehr von Sky Sport ist bei Weitem nicht in Sicht.Sky verspicht etwa: „Wir sind grundsätzlich an hochklassigen Sportrechten interessiert, beobachten ständig den Markt und werden auch in Zukunft in unser Sportangebot investieren. Dabei gilt aber immer der Grundsatz, dass wir nicht bereit sind, über den Wert, den wir einem Recht beimessen, hinaus zu gehen. Dieses Vorgehen bleibt unverändert.“ Sky verweist darauf, erst kürzlich mit Formel1 und eben die englische Liga zurückgeholt zu haben. Der Verlust der Champions-League-Rechte bedeute entsprechend auch nicht das Ende des Sky-Sport-Pakets. Ob Sky noch versuchen wird, sich mit DAZN auf eine Sublizensierung von Spitzenspielen zu einigen, wollte das Unternehmen auf seiner Homepage offen lassen. Man könne dazu keine Angaben machen. Nicht zu vergessen ist, dass nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich die Chefetage wechselt. Hierzulande wird Devesh Raj ab Januar den Chefsessel von Carsten Schmidt übernehmen. Raj kommt – anders als Schmidt, der lange Sportchef des Senders war – aus dem Finanz- und Technologiesektor.Seit September zeigt Magenta Sport Eishockey-Konferenzen aus der DEL - im Konferenzstudio nehmen (in der Regel freitags) Moderator Basti Schwele und Experte Rick Goldmann Platz. Zwischen den Jahren läuft die DEL nun besonders heiß, Spiele gab es zuletzt unter anderem am vergangenen Samstag - und auch in dieser Woche am Silvester-Vorabend wird gespielt. Hier testet MagentaSport ein zweites Duo, denn Schwele und Goldmann haben frei. Als Moderator im Einsatz ist Christoph Stadtler, bekannt auch aus der DAZN-«GoalZone» sowie Patrick Ehelechner, den Telekom-Kunden bestens durch seine "Kühlbox"-Clips kennen.Ganz im Zeichen des großen Fußballs stand der zweite Weihnachtsfeiertag bei Sky - beendet wurde ein 10-Stunden-Livesport-Tag bei Sky mit dem Spitzenspiel der Premier League zwischen Liverpool und Leicester, das dem Sky-Sport-Team ab 21 Uhr am 26. Dezember auf im Schnitt 230.000 Zuschauer ab drei Jahren kam. Zuvor sendete der Abo-Kanal ab 16 Uhr die legendäre Boxing-Day-Konferenz mit sechs parallelen Livespielen von der Insel. Hier hielt sich das messbare Interesse der Fußballgemeinde aber noch etwas in Grenzen. Die Konferenzschaltung erreichte rund 90.000 Zuschauer ab drei Jahren. Das nächste Topspiel aus England stand dann am Sonntagnachmittag an; Arsenal spielte gegen Chelsea, Anpfiff war schon um 15 Uhr. Bei Sky erreichte das Match rund 110.000 Zuschauer ab drei Jahren, also unspektakuläre Ergebnisse. 0,6 Prozent Marktanteil wurden insgesamt gemessen, 0,9 Prozent waren es bei den Jungen.Parallel zum englischen Premier-League-Boxing-Day zeigte Sport1 im Free-TV eines der Weihnachtsspiele der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Die Partie zwischen Schwenningen und Mannheim verfolgten dabei nach Angaben der Quotenmesser im Schnitt 214.000 Zuschauer. Das Match war somit die meistgesehene Sendung des Sportspartensenders am zurückliegenden Donnerstag.Sport1 steht dieser Tage aber ganz im Zeichen eines anderen Sports. Noch bis Anfang 2020 ist (fast) allabendlich die Darts-WM zu sehen und beschert dem Sender wieder starke Ergebnisse. Obwohl inzwischen keine Deutschen mehr mitwirfen, kam die rund vierstündige Übertragung am Samstagabend etwa auf rund 570.000 Fans. Rund 340.000 Menschen sahen die Paarungen am Samstagnachmittag. Kein Einzelfall: Rund 420.000 Menschen verfolgten die Weltmeisterschaft am Freitagmittag bei Sport1, am Freitagabend belief sich die durchschnittliche Reichweite bereits auf sehr gute 550.000.Vergangene Woche wollten wir wissen, wie unseren Lesern die Darts-Übertragungen bei Sport1 gefallen - mit überraschendem Ergebnis: Daumen hoch gab es nur von rund 53 Prozent der Abstimmenden, 47 Prozent zeigten wenig Gefallen.