Keine gute Idee: RTLs «Wer wird Millionär?» wird an Weihnachten sogar von «Vaiana» und «King Arthur» überholt

Ein Versuch war es wert, doch RTL fuhr am zweiten Weihnachtsfeiertag mit seinem Traditionsquiz keine guten Werte ein.

Gegen einen «Tatort» aus München und die Silbereisen-Premiere im «Traumschiff» hatte Günther Jauch am zweiten Weihnachtsfeiertag im Fernsehen keine Chance. Nicht nur das: Sein, das als dreistündige Variante bei RTL ab 20.15 Uhr lief, erreichte sogar nur den fünften Platz im Primetime-Ranking. Auch Sat.1 und ProSieben zogen vorbei. Aber der Reihe nach. Die von Endemol Shine Germany produzierte Ratesendung erreichte mit einem Familienspecial 3,33 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, davon 1,04 Millionen zwischen 14 und 49 Jahren. Somit landete die Show bei nur 10,9 Prozent Marktanteil, also unter RTL-Schnitt.Sat.1 derweil holte mit dem US-Spielfilm «Vaiana» 1,41 Millionen junge Zuschauer, woraus sich eine gute Quote in Höhe von 14,3 Prozent ergab. Der Streifen kam insgesamt auf 2,35 Millionen Zuschauer. Wichtig sind bei den Privaten vor allem die Werte bei den Umworbenen und hier lag der Bällchensender weit über den sonst üblichen Werten. Auch ProSieben schnitt ab 20.15 Uhr gut ab. Dort lief. Der Streifen kam – wie auch das RTL-Quiz – auf 10,9 Prozent Marktanteil bei den jungen Leuten, hatte aber die leicht bessere Reichweite. 1,06 Millionen junge Menschen schauten zu. Insgesamt belief sich die Sehbeteiligung des Films auf 2,54 Millionen.Sat.1 und ProSieben setzten ihr Abendprogramm schließlich mit weiteren Filmen fort. Sat.1 kam mitauf 11,9 Prozent Marktanteil. Der Streifen startete um 22.25 Uhr und blieb bei den 14- bis 49-Jährigen demnach überdurchschnittlich. ProSieben holte mit dem ab 22.45 Uhr gezeigtenhingegen nur 7,8 Prozent.