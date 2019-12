RTL: Nur wenig Zuspruch für die «Minions»

Quotennews

Auch nach «Minions» kam RTL nur auf unterdurchschnittliche Zahlen. RTLZWEI hatte mit Action am späten Abend mehr Erfolg.

Bevor RTL den Animationsfilm «Ich – Einfach unverbesserlich 3» ► als Free-TV-Premiere zeigt, gab es am Heiligabend zur Einstimmung eine Wiederholung des Milliarden-Dollar-Erfolgszu sehen. Doch der kam am Heiligabend zur besten Sendezeit nur auf maue 1,22 Millionen Fernsehende. Somit erreichte «Minions» bloß maue 6,4 Prozent Marktanteil insgesamt. 0,67 Millionen Werberelevante führten RTL immerhin zu akzeptablen 11,8 Prozent.Ab 21.50 Uhr waren derweil 1,01 Millionen Filmfans an einer Wiederholung der Jerry-Bruckheimer-Produktioninteressiert. Damit kamen magere 5,4 Prozent Marktanteil zustande. 0,47 Millionen Umworbene mündeten in ebenfalls magere 7,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Ab 23.50 Uhr holtewiederum 5,1 respektive 8,0 Prozent Marktanteil.Die Reichweite belief sich auf 0,56 Millionen Filmfans ab drei Jahren und auf 0,30 Millionen Jüngere. RTLZWEI kam ab 20.15 Uhr mitauf 0,44 Millionen Fantasyfans ab drei Jahren und auf 0,22 Millionen Umworbene. Damit standen maue 2,3 und 3,8 Prozent Marktanteil auf dem Papier.schloss mit starken 4,6 Prozent bei allen an und mit sehr guten 5,9 Prozent in der Zielgruppe.