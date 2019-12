«Kevin  Allein zu Haus»: Der Verbrecherschreck räumt massiv ab

Quotennews

Die Komödie mit Macaulay Culkin holt sich am Heiligabend den Tagessieg in der Zielgruppe.

Hinter den Kulissen von «Kevin - Allein zu Haus» Regie: Chris Columbus

Drehbuch und Produktion: John Hughes

Musik: John Williams

Kamera: Julio Macat

Schnitt: Raja Gosnell

Annähernd 30 Jahre alt, und kein bisschen unpopulärer geworden:war 1990 ein gigantischer Kassenschlager, und noch immer erreicht die weihnachtliche Slapstickkomödie ein riesiges Publikum. Sat.1 zeigte den Film am Heiligabend zur besten Sendezeit, und damit lockte der Privatsender 1,30 Millionen Werberelevante zu sich. Das glich umwerfenden 22,4 Prozent Marktanteil insgesamt. Beim Gesamtpublikum reichte es nicht für den Tagessieg, mit 2,60 Millionen Interessenten standen aber dessen ungeachtet großartige 13,4 Prozent Marktanteil auf der Uhr.Sat.1 wiederholte «Kevin – Allein zu Haus» dieses Jahr bereits schon einmal am 26. Mai dieses Jahres, doch damals ging der Komödienklassiker völlig unter: Nur maue 4,4 Prozent Marktanteil wurden insgesamt gemessen sowie mäßige 7,0 Prozent bei den Umworbenen. 2018 wurde «Kevin – Allein zu Haus» zur Weihnachtszeit gezeigt, aber am Nachmittag des 26. Dezembers. Das führte Sat.1 zu akzeptablen 6,2 Prozent respektive zu sehr guten 9,7 Prozent.Zurück zum Heiligabend dieses Jahr: Ab 22.25 Uhr blieb es im Sat.1-Programm komödiantisch, denn dann gingan den Start. 2,02 Millionen Filmfans schauten rein, darunter befanden sich 1,04 Millionen Werberelevante. Das genügte für sehr stattliche 11,7 Prozent Marktanteil bei allen sowie für famose 18,4 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen. Am Vorabend setzte Sat.1 unterdessen auf den KurzfilmDer weihnachtliche Disney-Kurzfilm mit Elsa, Anna und Co. kam ab 19.30 Uhr auf 1,09 Millionen Trickfans und auf sehr gute 7,4 Prozent Marktanteil bei allen. 0,57 Millionen Umworbene bedeuteten derweil sehr starke 13,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.