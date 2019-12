Primetime-Check

Was schauten die Menschen am Tag vor Heiligabend im Fernsehen? Der Primetime-Check verrät es wie immer kompakt …

hat am Montag die besten Quoten beim jungen Publikum eingefahren: 1,21 Millionen junge Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren führten zu schönen 14,6 Prozent Marktanteil. Insgesamt haben 1,54 Millionen Menschen zugesehen.verzeichnete 13,5 Prozent Marktanteil bei Sat.1 und war somit Nummer zwei bei den Umworbenen. 1,20 Millionen Jüngere waren hierfür zugegen, insgesamt betrug die Reichweite 2,35 Millionen. RTL musste sich mit seinem Zocker-Special vonhinter ProSieben und Sat.1 anstellen: 1,12 Millionen Werberelevante brachten dem Kölner Sender 12,5 Prozent Marktanteil ein. Besser lief es beim Gesamtpublikum, hier war nur Das Erste noch stärker. 4,65 Millionen Zuseher bedeuteten eine Quote in Höhe von 15,1 Prozent. Danach stand die letzte-Ausgabe mit Birgit Schrowange an, mit 10,9 Prozent Marktanteil fiel der quotenmäßige Abschied der langjährigen Moderatorin mäßig aus. 2,87 Millionen Zuschauer sahen sich das Magazin an.machte Das Erste zum Gesamtsieger: 4,89 Millionen Zuschauer mündeten in 15,7 Prozent Marktanteil. Gute 9,2 Prozent standen zudem bei den 14- bis 49-Jährigen auf dem Konto. «Paddington 2» ► war im ZDF unter die Räder geraten, 2,13 Millionen Zuschauer entsprachen lediglich 6,9 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum lief es dafür mit 6,6 Prozent vergleichsweise ordentlich. Bei Kabel Eins verbuchten zwei Spielfilme mittelmäßige Quoten:erzielte zunächst 4,8 Prozent Marktanteil bei insgesamt 0,84 Millionen Zusehern.kamen danach auf 5,1 Prozent, 0,67 Millionen Zuschauer waren mit von der Partie.Die zweite Staffel vonhat bei RTLZWEI Negativrekorde einstecken müssen: 0,77 Millionen Zuschauer sahen zu, in der Zielgruppe kamen nur 4,9 Prozent zustande.verschlechterte sich im Anschluss auf 4,5 Prozent und 0,58 Millionen Zuseher. Bei VOX enttäuschtegleich doppelt; zuerst mit dem-Special, das auf bloß 5,8 Prozent Zielgruppen-Marktanteil verweisen konnte. Eine reguläre Ausgabe blieb danach bei 4,7 Prozent kleben. Zuerst wurden 1,10 Millionen Zuschauer angesprochen, danach nur noch 0,73 Millionen.