«WWM?»: Zocker-Special muss sich hinter ProSieben und Sat.1 anstellen

Quotennews

Das vierte Zocker-Spezial von «Wer wird Millionär?» lief wegen stärkerer Konkurrenz schwächer bei den Umworbenen, beim älteren Publikum war die Quizshow Günther Jauch besser dran.

Bisherige Quoten «WWM? Zocker-Special» 2019 4,61 Mio. / 13,8 %

4,75 Mio. / 16,0 %

3,94 Mio. / 13,2 % Zuschauer ab 3 J. / MA 14-49

RTL hat am Montag ein weiteres Zocker-Special vongezeigt, in der Kandidaten die Chance auf zwei statt nur eine Million Euro haben. Die zweistündige Sonderausgabe der Quizshow musste sich in der werberelevanten Zielgruppe mit Platz drei zufriedengeben. Sowohl ProSieben (mit «Weihnachten mit Joko und Klaas») als auch Sat.1 (mit «Disney’s Eine Weihnachtsgeschichte») waren erfolgreicher.Mit 12,5 Prozent Marktanteil war es die schwächste Ausgabe der insgesamt vier Zocker-Specials in diesem Jahr (siehe Infobox). 1,12 Millionen Jüngere schauten zu. Besser sahen die Zahlen beim Gesamtpublikum aus: 4,65 Millionen Zuschauer ab drei Jahren bedeuteten 15,1 Prozent Marktanteil.Damit musste sich RTL nur dem Ersten geschlagen geben, wo die Dramedy4,89 Millionen Menschen an Land zog. 15,7 Prozent kamen somit am Gesamtmarkt zustande. Auch mit den Ergebnissen bei den 14- bis 49-Jährigen kann Das Erste zufrieden sein: 0,83 Millionen Zuseher mündeten in eine Quote von 9,2 Prozent. Danach waren viele Zuschauer aber weg, denn fürkonnten sich im Anschluss nur noch 1,92 Millionen Zuseher erwärmen. Die Gesamtquote schrumpfte dadurch auf 7,6 Prozent, bei den Jungen ging es auf 4,3 Prozent hinab.Im ZDF kam «Paddington 2» ► auf keinen grünen Zweig: 2,13 Millionen Zuschauer führten zu mauen 6,9 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen standen dagegen leicht überdurchschnittliche 6,6 Prozent Marktanteil zu Buche.