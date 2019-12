100.000 Zuschauer mehr: «Guidos Shopping Queen des Jahres» legt zu

Quotennews

Dennoch wäre für den Kölner Sender VOX sicherlich etwas mehr drin gewesen.

Schon seit 2013 kürt VOX immer zum Jahresende- die Primetime-Sendung war zu Beginn ein riesiger Erfolg. 2013 eben kam sie auf rund zehneinhalb Prozent Marktanteil, in den beiden Jahren danach waren es noch 8,4 und 7,0 Prozent. Inzwischen hat das ganz große Interesse am Format nachgelassen. Während die Sendung 2018 kurz vor dem Weihnachtsfest auf 4,9 Prozent kam und somit das schwächste Ergebnis ever einfuhr, legte die diesjährige Variante wieder leicht zu. Gemessen wurden nun 5,2 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen, was demnach einem Plus von drei Zehnteln entsprach.Auch die reine Reichweite legte deutlich zu: Von 0,84 Millionen im Vorjahr auf nun 0,94 Millionen. Verglichen mit den ersten Ergebnissen ist das immer noch nicht allzu viel. 2013 hatten 2,08 Millionen Menschen eingeschaltet.Gut war VOX am Sonntag derweil am Vorabend unterwegs – ab 18.15 Uhr liefen zwei Folgen vonund generierten im Schnitt 1,19 und 1,75 Millionen Zuschauer. VOX hatte also vor Primetime-Start mehr Zuschauer als letztlich am Hauptabend. «Hot oder Schrott» punktete bei den Umworbenen mit 6,7 sowie 10,1 Prozent Marktanteil.