TNT Serie zeigt wieder die Golden Globes und die SAG Awards

TNT Film dagegen zeigt erneut eine Sonderprogrammierung rund um die Academy Awards.

TNT Serie hält an seinem Programm in der großen Filmpreis-Saison fest: Auch 2020 wird der Pay-TV-Sender exklusiv die Verleihung der Golden Globe Awards ausstrahlen. Gezeigt wird die große Gala in der Nacht vom 5. auf den 6. Januar ab 1 Uhr auf TNT Serie. TNT Serie wird 2020 außerdem die Verleihung der 26. Screen Actors Guild Awards zeigen. Der Preis der Schauspielgewerkschaft, der als wichtiger Oscar-Indikator gilt, wird am 22. Januar ab 23.30 Uhr auf TNT Serie laufen.Der TNT-Serie-Schwesternsender TNT Film wiederum widmet sich in seiner Oscar-Sonderprogrammierungam 8. und 9. Februar 2020 dem berühmtesten Filmpreis der Welt. Anlässlich der Academy-Award-Verleihung (die 2020 einmal mehr bei ProSieben läuft), zeigt der Kanal ein ganzes Wochenende lang Oscar-prämierte Filme.• 06:00 Uhr: «Abyss» (USA 1989)• 08:50 Uhr: «Der weiße Hai» (USA 1975)• 10:55 Uhr: «Der Soldat James Ryan» (USA 1998)• 13:45 Uhr: «Die Oscars» (USA 2014)• 15:30 Uhr: «Der ewige Gärtner» (UK, D 2005)• 17:40 Uhr: «Ghost – Nachricht von Sam» (USA 1990)• 20:15 Uhr: «Million Dollar Baby» (USA 2004)• 22:30 Uhr: «Der Pianist» (F/POL/D/UK 2002)• 01:00 Uhr: «Mystic River» (USA 2003)• 03:15 Uhr: «Abyss» (USA 1989)• 06:00 Uhr: «Der weiße Hai» (USA 1975)• 08:05 Uhr: «Braveheart» (USA 1995)• 11:00 Uhr: «Planet der Affen» (USA 1968)• 12:55 Uhr: «Master & Commander – Bis ans Ende der Welt» (USA 2003)• 15:15 Uhr: «Wall Street» (USA 1987)• 17:25 Uhr: «Aviator» (GER, USA 2004)• 20:15 Uhr: «Rain Man» (USA 1988)• 22:30 Uhr: «Top Gun» (USA 1986)• 00:20 Uhr: «Jagd auf Roter Oktober» (USA 1990)• 02:30 Uhr: «Little Miss Sunshine» (USA 2006)• 04:10 Uhr: «Purple Rain» (USA 1984)