Messies und Wollnys: RTLZWEI bringt populäre Formate im Januar zurück

Der Münchner Sender setzt Anfang Januar zur Primetime auf Erstausstrahlungen.

Der in Grünwald bei München ansässige TV-Sender RTLZWEI wird direkt Anfang Januar wieder auf eine gehörige Portion Erstausstrahlungen setzen und zahlreiche bekannte Programmarken zurückbringen. So soll es ab dem 8. Januar 2020, also mittwochs, neue Folgen der Sendunggeben. Geplant ist eine Ausstrahlung ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen.Ebenfalls in Doppelfolgen unterwegs sein soll die Sendung, die ab dem 9. Januar zurückkehrt und wie gewohnt in der Donnerstags-Primetime zu sehen sein wird. Die jeweils zweite Episode des Abends ist aber ein Re-Run.Schon am Montag, 6. Januar, in Teilen des Landes ein Feiertag, setzt RTLZWEI auf eine frische Episode vonab 20.15 Uhr.