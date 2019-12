Halbzeit-Show: RTL plant große Dschungelparty zur Sonntags-Primetime

TV-News

Der Kölner Sender wird die neue Staffel des Celebrity-Events noch größer machen. Unter anderem stehen beide Sonntage während der Staffel ganz im Zeichen des Camps.

Der Kölner Fernsehsender RTL wird seine Berichterstattung zur kommenden und am 10. Januar 2020 startenden Staffel des Dschungelcamps, bekannt als, nochmals ausbauen. Schon bekannt war, dass der Sender am ersten Sonntag der Staffel eine Dr.Bob-Sendung mit Evelyn Burdecki und Thorsten Legat um 20.15 Uhr ins Programm nimmt. Am Sonntag, 19. Januar 2020 gibt es zur Primetime dann eine weitere Dschungel-Show, dann im Form einer Halbzeitparty, die von Angela Finger-Erben moderiert wird.Zwei Stunden lang begrüßt sie im Studio (wohl in Köln) ehemalige Dschungelcamper und nimmt die Geschehnisse genau unter die Lupe. Für einen prominenten Dschungelfan gibt es an diesem Abend ein noch nie dagewesenes Highlight: Denn er oder sie kommt dem Dschungelcamp schon bald viel näher als gedacht…Angela Finger-Erben moderiert im Sendezeitraum übrigens auch wieder das mitternächtliche «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Die Stunde danach», das mit Talks und Gästen aufwartet und montags bis freitags zur Geisterstunde bei RTLplus zu sehen ist, samstags und sonntags aber im RTL-Hauptprogramm.