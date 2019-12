Helene Fischer verlängert TV-Vertrag mit dem ZDF

TV-News

Drei weitere Weihnachtssendungen sollen produziert werden. Die nächste Show wird Helene Fischer am ersten Weihnachtsfeiertag 2019 präsentieren.

Das Zweite Deutsche Fernsehen und Helene Fischer haben ihre Zusammenarbeit verlängert. Das ZDF erklärte, die Musikerin habe einen neuen Vertrag unterschrieben – dieser gilt ab 2020 und umfasst weitere drei Sendungen, läuft also bis 2022. Die Eurovisions-Sendung lockt durchschnittlich sechs Millionen Zuschauer am ersten Weihnachtsfeiertag vor den Bildschirm. Die nächste Sendung läuft in der kommenden Woche.Helene Fischer sagt: „Helene Fischer ist die größte Entertainerin im Land und ihre Shows bewegen Millionen Menschen. Dies weiterhin im ZDF zu zeigen, ist ein tolles Weihnachtsgeschenk für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer." Helene Fischer zur Vertragsverlängerung: „Ich freue mich, meine Shows auch in den nächsten Jahren im ZDF präsentieren zu dürfen. Unser gemeinsamer Weg ist vertrauensvoll und kreativ. Wir werden auch weiterhin alles daran setzen, für die Fans und Zuschauer besondere Showmomente zu kreieren." Allgemein ist ein heftiges Buhlen um Schlager-Stars entstanden. Erst kürzlich hat sich Florian Silbereisen entschieden, seinen ARD-Vertrag zu verlängern – und das, obwohl auch andere Anbieter sich für eine Zusammenarbeit interessierten.Neben der «Helene-Fischer-Show» zeigt das ZDF auch weitere Konzertausschnitte von Fischer, teils zur Primetime. Am ersten Weihnachtsfeiertag mit dabei sind unter anderem Weltstar Engelbert, „Backstreet Boy" Nick Carter, die Schlagergiganten Roland Kaiser und Howard Carpendale, US-Star Josh Groban, „Volks-Rock'n Roller" Andreas Gabalier, Chartstürmer Mark Forster und Publikumsliebling Michelle Hunziker.