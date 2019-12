«Plattfuß»-Filme: Bud Spencer beehrt Nitro im Januar

TV-News

In zwei aufeinanderfolgenden Woche zeigt Nitro die vierteilige Kult-Reihe jeweils zur besten Sendezeit.

Anfang Januar kommt Bud Spencer zu Nitro. Jeweils Dienstag und Mittwoch zeigt der Nischensender in der Primetime einen Teil aus der-Reihe. Den Anfang machtam 14. Januar um 20.15 Uhr. Bereits einen Tag später ist Teil zwei,, zur selben Uhrzeit an der Reihe. Sechs Tage später folgt dann das selbe Spiel. Am Dienstag, den 21. Januar wirdgezeigt und am 22. Januar schließtdie Reihe um 20.15 Uhr ab. Mittwochs ist im Anschluss an Teil zwei bzw. vier der Reihe immer der Film des Vortages in der Wiederholung zu sehen,Dienstags gibt es in diesen beiden Wochen für Fans noch mehr Bud Spencer zu sehen. Zunächst ist am 14. Januarzu sehen, eine Woche später folgtauf «Plattfuß am Nil». Die beliebte «Plattfuß»-Kriminalfilmserie ist für die Privatsender immer wieder ein Quotengarant. Kabel Eins erzielte mit den Klassikern vor einigen Jahren schon über 8,5 Prozent Zielgruppen-Marktanteil, zum Teil sahen über eine Millionen Fans zu.Auch Nitro bediente sich schon öfters der «Plattfuß»-Reihe. Zuletzt war sie ebenfalls im Januar zu sehen. Am Anfang dieses Jahres bescherte Bud Spencer mit seinen legendären Fäusten zwischen 2,4 und 3,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Auch beim Gesamtpublikum ergatterte die Reihe in diesem Jahr bis zu 3,0 Prozent. Mitte Januar kann also wieder mit ähnlichen Erfolgen gerechnet werden. Auch nach fast 50 Jahren hat die Filmreihe noch zahlreiche Fans, die immer wieder gerne einschalten.