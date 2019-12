Amazons Einstieg in die Königsklasse - was erwartet uns ab Sommer 2021?

Sportcheck

SportCheck: Wie fielen die Reaktionen auf die Premier League Übertragungen des Versandhandels in UK aus? Außerdem: Wie zeigt Sky Deutschland 2020 die neuen ATP250er-Turniere?

Sporthighlights der kommenden Woche Darts-WM: Montag und ab Freitag täglich 13.30 und 20 Uhr (DAZN/Sport1)

Mittwoch, ab 18 Uhr: Großer NBA-Abend mit Celtics @ Raptors, Bucks @ 76ers und Rockets@Warriors (DAZN)

Donnerstag, ab 13.30 Uhr: Fußball Premier League Boxing Day - Konferenz um 16 Uhr (Sky)

Samstag und Sonntag, ab 16 Uhr: Vierschanzen-Tournee in Oberstdorf (Eurosport/Das Erste)

Sonntag, 15 Uhr: Fußball Premier League Arsenal - Chelsea (Sky)

Quotenmeter Exoten-Tipp: Fußball aus Schottland, Celtic - Rangers (Sonntag, 13.30 Uhr, DAZN)

Die Darts-WM kommt ins Rollen...

ACH: Fragezeichen, Ausrufezeichen

ATP250

Kabel unter'm Korb

Anfang Dezember sorgte der Online-Riese Amazon für erhebliche Aufregung – und teils auch Freude. Das Unternehmen erwarb sehr überraschend das Champions-League-Rechtepaket A1 von UEFA-Vermarkter TEAM und ist somit in den Spielzeiten 21/22 bis 23/24 berechtigt, jeden Dienstag ein Spiel seiner Wahl in Deutschland exklusiv zu streamen. Alle anderen UCL-Spiele werden, wie schon berichtet, ab dann von DAZN gestreamt. Angeblich konnte TEAM die TV-Einnahmen im Rechtezyklus gegenüber der Gegenwart um mehr als ein Drittel steigern – es ist die Rede davon, dass DAZN und Amazon über 300 Millionen Euro pro Spielzeit hinlegen.Amazon und der Livesport – das ist keine ganz neue Geschichte. In Deutschland hält Amazon schon eher unbekannte Tennis-Rechte und überträgt zudem immer in der Nacht auf Dienstag ein NFL-Spiel live. In England ist Amazon Partner der ATP Tour (die in Deutschland bei Sky läuft) und in Amerika sponsort man unter anderem die NFL. England ist aber in der Tat der Markt, in dem Amazon am Aktivsten ist. Anfang Dezember übertrug Amazon Prime erstmals einen kompletten Premier-League-Spieltag. Auch die Matches am Boxing Day, dem 26. Dezember, gibt es exklusiv bei Amazon.Medienberichte zufolge soll sich das Engagement für Amazon gelohnt haben. Offenbar ist die Zahl der vorweihnachtlichen Bestellungen besonders an diesen Tagen angestiegen. Amazon kann Fußballrechte ganz anders berechnen als reine TV-Sender. Es geht dem Dienst nicht nur um reine Abos, sondern auch darum, ob die Amazon schauenden Fußballfans vielleicht aktiver und in der Summe auch mehr beim Online-Handel bestellen. Anders gesagt: Der Fußball könnte Mittel zum Zweck sein, um in der jeweiligen Destination allgemein noch mehr Umsatz zu erzielen.Für die Fans positiv: Amazon muss dabei nicht ganz so sehr auf das Geld schauen, die Budgets sitzen nicht ganz so knapp wie bei anderen Sendern. Wie wichtig dem Internethandel hier hohe Qualität ist, zeigte die Premier League. Amazon bekam von vielen Seiten großes Lob; nicht nur was die Bildqualität angeht, sondern auch bezogen auf die redaktionelle Aufarbeitung. In England arbeiteten einige sehr erfahrene TV-Journalisten für den Dienst: Vor der Kamera standen etwa Gabby Logan, Eilidh Barbour und Jim Rosenthal. Letzterer kam mit der Erfahrung von acht übertragenen Fußball-Weltmeisterschaften zu Amazon. Rosenthal ist, wie auch Logan, ein bekanntes Gesicht des Senders ITV.Auch beim Spiel-Kommentar hätten die Namen von Amazon kaum größer sein können. John Champion (BBC/ITV), Guy Mowbray (BBC) und das wieder-vereinte Duo Clive Tyldsley und Andy Townsend waren unter anderem zu hören. Zudem hat sich Amazon für die vergleichsweise wenigen Spiele eine vergleichsweise lange Liste an Experten gesichert: Michael Owen, Peter Crouch, Harry Redknapp, Alex Scott, Alan Shearer und Thierry Henry.In Deutschland wird die Situation für Amazon eine andere sein, da man nicht zehn Spiele binnen zwei Tagen übertragen muss, sondern in aller Regelmäßigkeit ein Spiel pro Woche zeigt. Das lässt den Rückschluss zu, dass Amazon ein kleineres, wohl aber ebenfalls hochkarätiges Team zusammenstellen will. Die Suche dürfte sehr zeitnah beginnen…Vergangene Woche fragten wir im SportCheck übrigens unsere User, ob Ihnen die Aufteilung der Rechte ab Sommer 2021 gefällt. 46 Prozent verneinten dies, weil sie die Sky-Übertragungen mögen. Weitere rund 25 Prozent hätten mehr Übertragungen im Free-TV gewollt. Nur 21 Prozent freuen sich auf den Mix aus DAZN und Amazon.Unsere neue Frage der Woche dreht sich um die Darts-WM im Ally Pally, zur Zeit zu sehen auf Sport1 im Free-TV und bei DAZN im Pay-TV.Sky ist in Deutschland bei der Vergabe der Champions-League-Rechte leer ausgegangen. Wie Amazon bestätigt hat, erwarb das Internet-Unternehmen die Dienstags-Topspiele, der Rest wird bei DAZN laufen. Für Österreich wurden die Rechte getrennt verhandelt; und der Ausgang ist offenbar noch offen. Zuletzt ploppten komplett widersprüchliche Medienberichte auf. Einigkeit besteht offenbar darüber, dass der zu Red Bull gehörende Free-TV-Sender Servus TV Österreich sich das Topspiel am Mittwoch gesichert hat und die Königsklasse in Österreich somit ins Free-TV zurückkehrt. Unter anderemberichtet darüber, dass Sky sich im Pay-TV alle Spiele gesichert habe. Sky soll zudem auch die komplette Europa League und die neue Europa Conference League erworben haben. In der Europa League hätten zudem Servus TV und der ORF zwei Spiele pro Spieltag im Angebot. Derweil berichtet unter anderem derdavon, dass DAZN seine Pay-TV-Rechte für Champions- und Europa League habe verlängern können. Von den Unternehmen gibt es keine belastbare Aussage bezüglich der Rechte.Klarheit herrscht derweil in der Schweiz; die Rechte wurden ebenfalls mit Bieterschluss am 3. Dezember ausgeschrieben. Hier hat sich der Teleclub auch weiterhin alle Champions League gesichert. Das erworbene Paket umfasst auch Europa League und Europa Conference League. Teleclub-CEO Wolfgäng Elsäßer (früher bei Magenta TV) erklärte gegenüber Schweizer Zeitungen, man wolle mit anderen Sendern Gespräche bezüglich möglicher Sublizenzen führen.Sky Deutschland hatte vor ziemlich genau einem Jahr seinen Vertrag mit der ATP Tour, also dem Männer-Tennis, verlängert. Im neuen Vertrag, der 2020 beginnt und vier Jahre lang läuft, sind erstmals auch rund 15 250er-Turniere mit dabei. Unterteilt ist der Tour-Kalender im Tennis bekanntlich in die großen Masters (1000er), die 500er-Turnier und eben die kleinen Turniere, für deren Sieg es 250 Weltranglistenpunkte gibt. Das erste 250er-Turnier, das Sky zeigt, beginnt am 3. Februar in Pune. Sky bestätigte Quotenmeter.de, dass man die Turniere teils nur zeitversetzt übertragen werde. Geplant ist aus Pune die zeitversetzte Ausstrahlung zweier Top-Matches pro Tag zur attraktiven Primetime-Sendezeit. Das heißt auch: Ab dem Halbfinale zeigt Sky alles, das Finale soll sogar live gesendet werden. Ein deutscher Kommentar ist für Pune nicht geplant.Eine Europa-Premiere hat Magenta TV am 30. Dezember im Angebot. Dann überträgt der Pay-TV-Dienst das Basketball-Spitzenspiel zwischen Bamberg und dem FC Bayern München. Das Match ist ein «Courtside Live»-Spiel, das heißt, dass es mit erhöhtem Produktionsaufwand (also Moderator, Experte...) übertragen wird. Erstmals sollen bei diesem Match Spieler auf dem Feld mit Mikros verkabelt werden und das Gesagte immer wieder in die Live-Übertragung eingebettet werden. Diese "Cable Guys" hat die Telekom etwa seit dieser Saison auch bei den Übertragungen der obersten Eishockey-Liga DEL eingeführt.