Primetime-Check

Wie schlugen sich die letzten beiden «Rampensau»-Quoten? Punktete das Primetime-Special von «Bares für Rares»?

Bei den Gesamtzuschauern dominierte das ZDF den Abend. 5,53 Millionen Zuschauer verfolgten, das 19,0 Prozent Marktanteil holte. Mit 0,73 Millionen 14- bis 49-Jährigen sicherte man sich den dritten Primetime-Platz, der Marktanteil lag bei 8,6 Prozent. Dasverbuchte 4,54 Millionen Zuschauer, die Marktanteile beliefen sich auf 17,0 Prozent bei allen sowie 7,5 Prozent bei den jungen Leuten. Auch die Dokumentationwar mit 2,32 Millionen Zuschauern gefragt. Mit dem dritten Platz in der Primetime verbuchte die Sendung des Mainzer Senders allerdings nur noch 10,6 Prozent bei allen und 4,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.katapultierte Sat.1 auf den fünften Platz. 2,27 Millionen Zuschauer wurden gemessen. Bei den Umworbenen sicherte sich der Sender mit 0,84 Millionen Zuschauern und 10,1 Prozent den ersten Primetime-Platz. Ab 22.30 Uhr wiederholte manmit 0,94 Millionen Zusehern und 8,4 Prozent in der Zielgruppe. Bei ProSieben enttäuschtemit lediglich 1,04 Millionen Zusehern und 8,7 Prozent. Der Sender Kabel Eins setzte aufund erntete 4,8 Prozent Marktanteil. Der dreistündige Film verbuchte 0,83 Millionen Zuschauer.1,71 Millionen Menschen erlebten bei RTL. Mit dieser vollmundigen Ankündigung packte der Sender 0,74 Millionen Umworbene und holte den zweitbesten Platz in der Hauptsendezeit, der Marktanteil fiel mit 8,8 Prozent schwach aus., das auf 12,8 Prozent in der Zielgruppe kam, erzielte 1,66 Millionen Zuschauer. Die letzten zwei-Folgen brachten jeweils 0,83 Millionen Zuschauer, bei den Werberelevanten fuhr VOX 5,2 und 5,6 Prozent Marktanteil ein. Eine Folge vonschnappte sich 2,9 Prozent bei den Umworbenen.Nur 1,92 Millionen Zuschauer verfolgten den ARD-Film, danach verbuchte Das Erste mitund den1,81 und 2,27 Millionen Zuschauer. Die Marktanteile lagen bei 6,6, 6,8 und 9,9 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte der Sender 4,3 4,4 und 7,5 Prozent. Mit der, die den 16. Bundesliga-Spieltag zusammenfasste, verbesserte man sich auf 3,06 Millionen Zuschauer und 17,4 Prozent. Bei den jungen Menschen fuhr man elf Prozent Marktanteil ein.RTLZWEI unterhielt seine Zuschauer mit den Spielfilmenund. Die Kombination brachte dem Grünwalder Sender 1,14 und 0,60 Millionen Fernsehzuschauer, in der Zielgruppe sprangen 6,9 und 6,5 Prozent Marktanteil heraus.