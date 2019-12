Köpfe

Erstmals wird Leonie Koch das RTL-Magazin Ende Januar präsentieren.

Nur wenige Stunden nach Bekanntwerden, dass Miriam Lange die RTL-Sendungverlässt und ab 2020 im WDR zu sehen ist ( wir berichteten ), hat der Kölner Fernsehsender RTL eine Nachfolgerin präsentiert. Die Wahl fiel auf Leonie Koch.„Es ist ein sensationelles Gefühl, als Newcomerin mit so renommierten Kolleg*innen die Sendung zu präsentieren“, sagte Koch und ergänzte: „Vor allem «Explosiv Weekend» gehört für mich zum Wochenende einfach dazu.“ Jetzt tausche sie Sofa gegen Studio und wechsele so die Perspektive. Ihre erste Sendung wird Koch am 27. Januar, einem Montag, präsentieren.RTL zeigt «Explosiv» werktags um 18 Uhr, die Wochenend-Ausgabe am Sonntag läuft um 16.45 Uhr.