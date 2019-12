«The Passage»: Neue US-Serie für ProSieben in der Mittwochs-Primetime

TV-News

Die 2019er Neuerscheinung von FOX bekommt im Januar den prominenten Platz in der Mittwochs-Primetime. In den USA war die erste Staffel ein großer Erfolg, obwohl die Serie von FOX erstmal nicht fortgesetzt wird.

Ab dem 8. Januar zeigt ProSieben immer mittwochs ab 20.15 Uhr die US-Thriller-Serie. Zum Auftakt gibt es zunächst drei Folgen in Serie. Die erste Staffel umfasst dabei insgesamt zehn Folgen. Im Anschluss an «The Passage» sendet ProSieben zum Auftakt am 8. Januar als Lead-Out die Free-TV-Premiere von «The Bye Bye Man» . Auf die neue Thriller-Serie folgt also zunächst Horror.In den USA kam die Thriller-Serie bei FOX vor knapp einem Jahr auf Sendung. Das Network startete die Serie ebenfalls im Januar im Montagabend-Programm. Dort war die Adaption der gleichnamigen Romantrilogie von Justin Cronin ein voller Erfolg. Im Schnitt schauten sich die zehn Episoden 3,72 Millionen Thriller-Fans an, der Marktanteil in der Zielgruppe der 18- bis 49-Jährigen lag bei vier Prozent. Auch die Werte beim nachträglichen Schauen konnten überzeugen. Die Reichweite hier lag im Durchschnitt nur knapp unter drei Millionen bei 2,93 Millionen registrierten Zuschauern. Zur Premiere waren im linearen TV beachtliche 5,23 Millionen Zuschauer dabei. Trotz der überzeugenden Zahlen der ersten Staffel, verkündete FOX bereits im Mai überraschend das Aus der Serie. Mehr als die zehn Folgen der ersten Staffel wird es von der Thriller-Serie nicht geben.Bereits 2007 kaufte die Produktionsfirma „Fox 2000“ die Filmrechte an den Büchern, stellte dann jedoch fest, dass sich das Drehbuch besser für eine Serie eignen würde. Executive Producer der Serie ist unter anderem Ridley Scott («Alien», «Blade Runner», «Gladiator» und «Der Marsianer»). Die zehnteilige Serie dreht sich um eine geheime medizinische Einrichtung namens Project Noah, in der Experimente mit gefährlichen Viren durchgeführt werden. Die zehnjährige Amy Bellafonte (Saniyya Sidney) soll als Versuchsperson dienen, doch der Federal Agent Brad Wolgast (Mark-Paul Gosselaar), der das Mädchen eigentlich in die Institution bringen soll, versucht sie so gut es geht zu beschützen und wird dabei eine Art Ersatzvater für Amy.