Sat.1 Gold macht Samstag mit «Danni Lowinski» wieder zum Serientag

Zuletzt liefen dort unter anderem «Rosamunde Pilcher»-Filme.

Das passiert bei «Stalker» Millionen Amerikaner werden jedes Jahr von teilweise extrem gefährlichen Stalkern verfolgt. Die Sondereinheit TAU des LAPD tut alles, um den Opfern zu helfen und ihr Leben zu schützen. Chefin Lieutenant Beth Davis ist ein Workaholic mit düsterer Vergangenheit. Ihr zur Seite steht Detective Jack Larsen, der durch sein enormes Selbstbewusstsein immer wieder aneckt. Mit ihrem Team sind sie den von Zurückweisung, Eifersucht und Rachegelüsten getriebenen Tätern auf der Spur. Quelle: Pressetext

Der Best-Ager-Sender Sat.1 Gold versucht ein altbekanntes Rezept für seinen Samstagabend im neuen Jahr: Ab dem ersten Samstag in 2020, also dem 4. Januar, wird es ab 20.15 Uhr Doppelfolgen der einst so erfolgreichen Sat.1-Anwaltsseriezu sehen geben. Sat.1 Gold startet die Ausstrahlung mit den allerersten Episoden.Zur Zeit zeigt der Best-Ager-Sender an diesem Abend in der Woche Filme von «Rosamunde Pilcher», zuletzt liefen dort auch die Sat.1-Herbst-Thriller als Re-Run. Am Samstag zwischen den Jahren etwa wird mit «Kommissar Rex» schon eine frühere Sat.1-Hitserie programmiert. Auch «Der letzte Bulle» war bei Sat.1 Gold schon zu sehen. Die Anwaltsserie befindet sich also in guter Gesellschaft.Ebenfalls neu im Programm ist die noch recht junge US-Krimiserie, die im neuen Jahr Teil des Sonntags wird. An diesem Abend setzt Sat.1 Gold weiter auf die Profiler von «Criminal Minds», die unbeirrt die Primetime eröffnen sollen. Ab 22.50 Uhr laufen die Episoden; 20 Stück sind geplant. Sat.1 zeigte die Serie 2015 als deutsche Free-TV-Premiere und heimste damit anfangs mehr als 14 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen ein. Auch wenn die Werte im Verlaufe auf teils acht Prozent fielen, so blieb die Ausstrahlung mit weiterhin mitunter über zwölf Prozent ein ziemlicher Erfolg.