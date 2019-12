sixx lässt Mamas wieder jung werden

TV-News

Im Januar startet der Frauensender die britische Doku «21 Again».

sixx hat sich Factual-Nachschub aus England gesichert. Ab dem 3. Januar, ein Freitag, wird die Senderin um 20.15 Uhr vier Folgen der Produktionals Deutschland-Premiere ausstrahlen. In diesem Experiment geht es darum, dass sich Mütter und ihre Töchter wieder etwas näher kommen. Fünf Mütter gehen dafür undercover und geben vor, wieder 21 Jahre alt zu sein. Auch optisch machen die Frauen deshalb eine gehörige Verwandlung durch. Doch kann diese Täuschung wirklich gelingen?Immer um 21.25 Uhr zaubert sixx derweil dann ein neues Format mit Khloé Kardashian hervor. Acht Folgen vonsollen kommen, ausgestrahlt im Doppelpack, sodass die Programmierung ebenfalls für vier Wochen ausreicht. Gemeinsam mit einem professionellen Trainerteam und zahlreichen Beauty-Experten will Khloe in der Sendung 16 übergewichtigen Menschen helfen, ihre Energie positiv und gesund einzusetzen. Khloés Ziel ist es, ihnen wieder neuen Lebensmut zu schenken und sie zu motivieren, hart für ihren Körper zu arbeiten.Zuletzt zeigte sixx am Freitagabend Re-Runs der ProSieben-Show «Queen of Drags».