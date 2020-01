Der mediale Jahresrückblick

Quotenmeter.FM

2020 geht es mit Quotenmeter.FM weiter: Dieses Mal blicken Fabian Riedner und Niklas Spitz zurück.

Die Quotenmeter.FM-Redaktion wünscht ein frohes neues Jahr! Doch vor Heilige Drei Könige wird noch einmal zurück geschaut. Allerdings nicht auf das gesamte Jahrzehnt, das vor wenigen Tagen zu Ende ging, sondern „nur“ auf das Jahr 2019. Unter anderem steht das von YouTube produzierte Best-Of-Video „Youtube Rewind“ im Mittelpunkt. Nach den Fehlschlägen in den vergangenen Jahren änderte man die Strategie – man konnte es den Fans allerdings nicht recht machen.Fabian Riedner und Niklas Spitz diskutieren auch über die gefragtesten Suchbegriffe bei YouTube. Im Filmbereich schlug unter anderem «Joker» den Marvel-Film «Avengers Endgame». Der deutsche Film «Das perfekte Geheimnis» erreichte die Nummer drei bei den Film-Suchtrends. Bei den „Was“-Fragen dominierte „Was ist Artikel 13“ und „Was ist der Brexit?“.Außerdem steht die Bedeutung von ARD und ZDF im Mittelpunkt. Eine im September veröffentlichte Studie besagt, dass die US-Streamingdienste den öffentlich-rechtlichen Sendern den Rang ablaufen müssen. Aber wäre das schlimm? Denn die Produktionen von ARD und ZDF befinden sich unter anderem bei YouTube, Instagram, in den Mediatheken und im Portfolio von TV Now, Amazon Prime und Netflix