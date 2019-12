Gottschalk macht weiter Radio und eventuell Fernsehen: Vom BR gehts zum SWR

Radio

Der bekannte Entertainer, der sein Engagement bei Bayern1 (weitesgehend) beendet, wird ab Januar im Programm der Popwelle SWR3 auftauchen.

„ Ich habe weder was verlernt noch was dazu gelernt. Ich freue mich auf DJ Constantin feat. Grandmaster TG. ” Thomas Gottschalk, der betont, dass Radio seine Leidenschaft sei

Überraschung aus Baden-Baden: Die öffentlich-rechtliche Popwelle SWR3 hat Thomas Gottschalk als neuen Moderator für sein Tagesprogramm gewonnen. Die Nachricht ist deshalb nicht selbstverständlich, weil der ehemalige «Wetten, dass..?»-Host erst vor wenigen Wochen sein Engagement bei Bayern1 (eine monatliche Sendung am Abend) beendete. Damals machte Gottschalk Anspielungen, sein Arzt halte es für riskant, wenn er einmal monatlich das Bett verlasse. Und muss Gottschalk, um im Bild zu bleiben, also viel öfter „raus“.Erstmals am 13. Januar und dann immer montags von 13 bis 15 Uhr wird der 69-Jährige eine Sendung mit dem erst 32 Jahre alten Constantin Zöller präsentrieren. Darin sollen sich Gottschalk und Zöller „um Musik, aktuelle Aufreger und Promis batteln. Alles ist möglich, zwei Stunden lang.“ Zudem wird das Geschehen via Livestream ins Web übertragen.Zusätzlich wird es von SWR3 ab Januar zweiwöchentlich einen Podcast mit Thomas Gottschalk geben. Zusammen mit Moderatorin Nicola Müntefering produziert er ein Talkformat. Es geht um Ansichten und Einsichten, zu gesellschaftlichen, popkulturellen oder aktuellen Themen, Mann und Frau im Schlagabtausch. Auch ein Einsatz im SWR Fernsehen ist für Gottschalk vorstellbar – sein BR-Bücherformat beendete Gottschalk hingegen. Ob die zur Zeit entwickelten Formate wirklich umgesetzt werden, soll im Januar entschieden werden, heißt es.