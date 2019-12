«We Love 2019»: Der ProSieben-Jahresrückblick kommt solide an

Quotennews

Parallel zu «We Love 2019» fand das ZDF mit seinem informativen Abend nur wenig Anklang.

Quoten der großen ProSieben-Donnerstagsshows 2019 GNTM: 1,67 Mio., 17,9%

«The Masked Singer»: 1,46 Mio., 20,7%

«The Voice of Germany»: 1,71 Mio., 22,0% (jeweils Startfolge, jeweils Zuschauer und MA 14-49)

Präsentiert von Annemarie Carpendale, Christian Düren und Viviane Geppert ließen am Dienstagabend inProSieben-Sendergesichter und weitere Promis das Jahr Revue passieren. 0,71 Millionen Werberelevante waren mit von der Partie, das entsprach zur besten Sendezeit einer Zielgruppenquote in der Höhe von akzeptablen 9,3 Prozent Marktanteil. Die Gesamtreichweite lag derweil bei 1,16 Millionen Fernsehenden, das glich einer guten Sehbeteiligung von 4,6 Prozent.Ab 23.45 Uhr gewann ProSieben diesen Dienstagabend an Zugkraft: 0,53 Millionen Neugierige ab drei Jahren bedeuteten sehr gute 5,2 Prozent Marktanteil. 0,37 Millionen Umworbene führten unterdessen zu sehr guten 11,6 Prozent in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen.Das ZDF dagegen hatte am Dienstag Probleme, in die Primetime zu starten. Ab 20.15 Uhr erreichte2,54 Millionen Neugierige, darunter befanden sich 0,34 Millionen 14- bis 49-Jährige. Das entsprach gerade einmal mageren 8,3 Prozent Marktanteil bei allen und 3,8 Prozent in der jungen Altersgruppe. Das Magazinschloss ab 21 Uhr mit 6,7 respektive 3,7 Prozent Marktanteil an.