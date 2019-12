VOX 2020: Serie nach «Babylon Berlin»-Vorbild und «Prince Charming»

TV-News

Der Kölner Privatsender wird im kommenden Jahr die kürzlich bei TV Now debütierende queere Dating-Show linear ausstrahlen.

Während die TVNow-Originals «Paradise Hotel» und «Temptation Island» (beide sind für eine in 2020 erscheinende zweite Staffel verlängert) zumindest ihre Debütfolge im klassischen TV feiern durften, ehe es dann ausschließlich im Streaming-Bereich weiterging, war, die homosexuelle «Bachelor»-Variante aus dem Hause Seapoint, bis dato ausschließlich bei TV Now zu sehen. Das soll sich 2020 ändern, wie VOX-Chef Sascha Schwingel der Seitebestätigte. VOX wird die erste «Prince Charming»-Staffel im nächsten Jahr in seinem Programm unterbringen, genaue Termine gibt es noch nicht. TVNow selbst plant für 2020 mit einer zweiten Staffel der Kuppelsendung.Auch im Fiktionalen wird VOX 2020 weiter unterwegs sein – gerade zeigt der Sender mit «Rampensau» seine vierte Eigenproduktion im Serienbereich. Der seit Sommer amtierende neue VOX-Chef arbeitet derweil schon an Nummer fünf – und diese lehnt sich wohl am Sky/Das-Erste-Format «Babylon Berlin» an. Schwingel arbeitete in seiner einstigen Funktion bei ARD Degeto am historischen Erfolgsstoff mit. Für VOX bastelt X-Filme nun an einer historichen Serie, die zwei junge Frauen und eine unglaubliche Liebesgeschichte in den Mittelpunkt stellen wird.Nach Angaben von Schwingel wäre die Serie für VOX alleine nicht machbar gewesen, weshalb TVNow mit an Bord geholt wurde. Beim Streaming-Dienst wird sie im Bezahlbereich ihre Deutschland-Premiere feiern und danach dann ins lineare Fernsehen wandern.