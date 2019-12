«Russian Doll»-Autorin geht zu Fox

US-Fernsehen

Die Produzentin und Autorin Lesley Headland soll für die Firma neue TV-Serien entwickeln.

Die Mit-Schöpferin der Miniserie «Russian Doll», die bei Netflix lief, hat einen Vertrag mit Fox 21 Television Studios unterzeichnet. Lesley Headland arbeitete auch an der FX-Serie «Terriers» mit. Die Autorin unterschrieb einen mehrjährigen Gesamtvertrag mit der Disney-Tochter und soll Serien für Network-, Kabel- und Streaming-Plattformen kreieren, entwickeln und produzieren.Headland ist vor allem für die Netflix-Serie «Russian Doll» mit Amy Poehler und Serienstar Natasha Lyonne bekannt. Die erste Staffel wurde für zahlreiche Emmy nominiert, drei Preise konnten die Verantwortlichen mit nach Hause nehmen. Im Mai 2019 wurde das eigentlich als Miniserie angelegte Projekt für eine zweite Staffel verlängert.„Ab und zu schaust du dir eine Fernsehsendung oder einen Film an, und es ist so besonders, dass du denkst, wie glücklich du wärst, wenn du mit seinem Schöpfer arbeiten würdest. Und noch seltener ist es, wenn man sie trifft und nicht glauben kann, dass sie besser sind, als man es sich vorstellen könnte. Das ist unsere Erfahrung mit Leslye“, sagte Bert Salke, Präsident der Fox 21 TV Studios.