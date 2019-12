Uzo Aduba stößt zu «Americanah» hinzu

US-Fernsehen

Der «Orange is the new Black»-Star hat für eine Serie des Streaming-Dienstes HBO Max unterschrieben.

Die Verantwortlichen von HBO Max haben sich die Arbeit von «Orange is the new Black»-Star Uzo Aduba sichern können. Sie wird in der Miniserievon HBO Max auftreten. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Beststeller von Chimamanda Ngozi Adichies und soll zehn Episoden umfassen. Auch Zackary Momoh hat sich kürzlich der Besetzung angeschlossen.«Americanah» handelt von einer jungen Frau, die in Nigeria aufgewachsen ist und sich in einen Klassenkameraden verliebt. Sie leben in einer Militärdiktatur und wandern getrennt voneinander in den Westen aus. Der Hauptcharakter Ifemelu kommt nach Amerika, wo sie akademischen Erfolg hat, aber mit schwarzen Vorurteilen kämpfen muss. Ihr Freund Obinze hatte gehofft nachzukommen, aber der 11. September schloss die Tore für ihn. Er lebt seither ohne Dokumente in London.Danai Gurira schrieb den Pilotfilm und wird zudem als Showrunnerin der Serie fungieren. Lupita Nyong’o (als Ifemelu), Zackary Momoh (als Obinze) und Aduba (als Tante Uju) gehören bislang zum Cast. Plan B Entertainment wird die Serie produzieren. Bevor die Produktion beginnt, wird Aduba an der Site von Cate Blanchett in der Hulu-Serie «Mrs. America» zu sehen sein.