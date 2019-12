«The Voice» springt vor Finale nach oben

US-Quoten

Während die NBC-Show noch einmal ordentlich zulegte, verabschiedete sich «The Great Christmas Light Fight» nach kurzem Hoch schwach.



US-Quotenübersicht NBC: 7,61 Mio. (5%)

CBS: 6,15 Mio. (3%)

ABC: 2,88 Mio. (3%)

FOX: 1,47 Mio. (2%)

The CW: 0,79 Mio. (1%) Durschnittswerte der Primetime ab 2 Jahren (18-49J.)

Kurz vor dem endgültigen Finale der 17. Staffel zeigtemit der letzten Montagsausgabe noch einmal, wie beliebt die Castingshow bei den Zuschauern ist. So kamen die ersten Finalauftritte der Teilnehmer auf satte 9,07 Millionen Zuseher, mehr hatte noch keine andere Liveshow der aktuellen Staffel. Folglich ging es bei den 18- bis 49-Jährigen um einen Prozentpunkt auf starke sechs Prozent Marktanteil nach oben. Damit setzte sich die NBC-Show bei Jung und Alt weit vor die restlichen Formate des Abends. Das Specialkam im Anschluss noch auf gute vier Prozent Sehbeteiligung und 4,68 Millionen Zuschauer.Während «The Voice» noch eine letzte Liveshow am Dienstagabend aufbietet, gingbei ABC an diesem Montag zu Ende. Nach einem ordentlichen Sprung in der Vorwoche musste sich die Show zum Finale allerdings wieder mit schwächeren Quoten abfinden. Statt guten vier waren dieses Mal nur drei Prozent Zielgruppen-Marktanteil drin. Insgesamt verlor die Weihnachtsshow im Vergleich zur Vorwoche über eine Millionen Zuschauer und schloss nur mit 3,42 Millionen Zusehern ab. Nach dem überraschend abgestürzten Lead-In tat sich auch Jimmy Kimmels-Special schwer. «Live After Darth» rutschte auf zwei Prozent Marktanteil ab und begeisterte ab 22 Uhr nur 1,81 Millionen Zuschauer. FOX zeigte zu Beginn der Primetime. Das Special fand bei den amerikanischen Zuschauern nur wenig Anklang und verbuchte nur 1,83 Millionen Zuseher und überschaubare zwei Prozent Marktanteil. Ein Re-Run vongenerierte danach nur noch ein Prozent, 1,11 Millionen Zuschauer blieben dran.Ärgster Verfolger von «The Voice» war an diesem Abendbei CBS. Die Serie schnitt mit vier Prozent bei den Jungen und insgesamt 6,56 Millionen Zusehern ordentlich ab.undkamen zwischendurch auf solide drei Prozent Marktanteil, ehedie Zielgruppen-Sehbeteiligung zu später Stunde noch einmal auf gute vier Prozent anhob. Die Reichweite sank im Verlauf des Abends zunächst auf 6,24 bzw. 5,57 Millionen Zuschauer, ehe sie für «Bull» wieder auf starke 6,49 Millionen anstieg. The CW musste sich mit einer Wiederholung vonund dem Specialmit jeweils ein Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen zufriedengeben. Die Reichweiten betrugen überschaubare 0,82 und 0,77 Millionen Zuschauer.