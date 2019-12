Primetime-Check

Wer entschied mit welchen Werten den Show-Dreierkampf für sich? Wie lief es für einen neuen «Friesland»-Krimi im ZDF? Dies und mehr im Primetime-Check …

hat sich am Samstagabend bei den jungen Zuschauern durchgesetzt, 15,1 Prozent Marktanteil standen in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen für die RTL-Show zu Buche. 1,17 Millionen Menschen dieser Altersklasse schauten zu, insgesamt lag die Sehbeteiligung bei 3,08 Millionen.musste anschließend angesichts von 12,8 Prozent Marktanteil kleinere Brötchen backen.war der stärkste Verfolger der Bohlen-Castingshow, gute 12,7 Prozent standen hierfür im Ersten auf dem Konto. 0,95 Millionen Jüngere waren anwesend, insgesamt führten 5,21 Millionen Zuschauer zu 19,7 Prozent Marktanteil.musste sich bei ProSieben schlussendlich mit dem dritten Platz zufriedengeben, über eine Zielgruppen-Quote in Höhe von 12,2 Prozent bei 0,75 Millionen Zuschauern wird man sich aber nicht wirklich beschweren können. 1,27 Millionen Zuschauer fieberten insgesamt beim Duell zwischen Wotan Wilke Möhring und Jens Lehmann mit.Erster beim Gesamtpublikum durfte sich das ZDF nennen, wo ein neuer-Krimi beinahe sechs Millionen Zuschauer anspülte. 5,98 Millionen Menschen waren ab 20.15 Uhr dabei, das führte zu hervorragenden 20,8 Prozent Marktanteil. 0,88 Millionen 14- bis 49-Jährige mischten sich darunter, was in ebenso gute 11,4 Prozent Marktanteil mündete. Ordentliche Zahlen erzielte Sat.1 mit der Weihnachtskomödie: Bei 10,3 Prozent lag die Quote, 0,80 Millionen Jüngere waren hierfür zugegen. Bei allen Fernsehenden betrug die Sehbeteiligung 1,50 Millionen. Auch VOX holte ordentliche Quoten dank eines Films, hier lief die Free-TV-Premiere von «Emoji – Der Film» ► mit 7,4 Prozent gut. 0,57 Millionen Jüngere waren für den Animationsstreifen zu haben, insgesamt saßen dafür 0,90 Millionen Zuschauer vor den Mattscheiben.Mit mauen Zahlen schlug sich Kabel Eins herum:krebste bei unspektakulären 3,5 sowie 4,2 Prozent Marktanteil herum, in der Spitze sahen nur 0,69 Millionen Menschen zu.undenttäuschten im Anschluss mit 3,4 sowie 3,1 Prozent. RTLZWEI fiel mitauf die Nase, mehr als 2,4 Prozent waren damit bei den Umworbenen nicht zu holen. Lediglich 0,54 Millionen aller Fernsehenden interessierten sich für das zweistündige Porträt des Sängers.